Окупанти в Криму хочуть примусово "викупити" в українців майже 10 тисяч земельних ділянок

08:01 17.04.2020   Крым

Російська окупаційна адміністрація у Криму готується до примусового вилучення у громадян 9,75 тисяч земділянок, які межують з Херсонської областю або знаходяться у прибережних районах тимчасово окупованої АРК і міста Севастополя.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції, повідомляє Укрінформ.

"Російська окупаційна адміністрація готується до примусового вилучення 9,75 тис. земельних ділянок, які межують з Херсонською областю або знаходяться у прибережних районах тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим і міста Севастополя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що основною метою такого вилучення є позбавлення власності громадян України.

Наголошується, що таким чином окупаційна влада збирається поширити на Крим і Севастополь дію указу Президента Російської Федерації від 9 січня 2011 року, яким визначається статус земель у прикордонних районах.

За даними Мінреінтеграції, земельні ділянки українців, іноземців та осіб без громадянства будуть «викуплені» у примусовому порядку або вилучені, якщо власники не змінять громадянство на російське або не переоформлять майно на російські компанії.

Віцепрем’єр-міністр України Олексій Резніков наголосив, що такі дії є безпрецедентним порушенням міжнародного права і дискримінаційними щодо українців та фактично є експропріацією, що заборонена міжнародними договорами з РФ.

За його словами, це також є порушенням положень "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод" на мирне володіння своєю власністю.

"Всі ці порушення відкривають двері для звернення до відповідних судових інституцій, до Європейського суду з прав людини щодо порушення РФ норм міжнародного гуманітарного права. Кожна особа, яка спробує примусово вилучати власність громадян України, має пам’ятати, що за це доведеться відповідати персонально – це правила цивілізованого світу», – заявив урядовець.

Він підкреслив, що всі акти, якими керується російська окупаційна влада на українській землі, є нікчемними з правової точки зору.

У міністерстві заявляють, що розглядають спробу поширення указу президента РФ від 09.01.2011 року на Крим і Севастополь через шість років окупації як посилення тиску окупаційної влади на громадян.

Наголошується, що під цим приводом можуть розпочатися спроби вилучити майно у всіх, хто незгоден з російськими порядками.

Зокрема, це може стати засобом додаткового тиску на представників кримськотатарського народу, щоб заблокувати акції солідарності та вшанування пам’яті жертв примусової депортації, підкреслюють у Мінреінтеграції.

«Я закликаю всіх громадян України в тимчасово окупованому Криму опиратися свавіллю з боку окупаційної влади. Надавайте всю інформацію про спроби вилучення вашої землі. Всі випадки порушення прав людини на тимчасово окупованих територіях будуть зафіксовані і стануть основою для реагування відповідних державних органів», – підкреслив віцепрем’єр-міністр.

Як повідомлялося, президент РФ Володимир Путін вніс практично всю територію анексованого Криму до переліку територій, на яких землею не можуть володіти особи без російського громадянства.

До переліку увійшли земельні ділянки таких районів: Бахчисарайського; Джанкойського; Кіровського; Красноперекопського; Ленінського; Нижньогірського; Роздольненського; Сакського; Сімферопольського; Радянського; Чорноморського, а також прикордонні земельні ділянки міських округів Алушти, Армянська, Євпаторії, Керчі, Сак, Судака, Феодосії і Ялти.



Ще на цю тему:

13:01 17.04.2020
Российская ФСБ не выпустила из Крыма бывшего диссидента Олега Софяника
08:30 17.04.2020
Примусове вилучення землі у Криму: українців закликали звертатись в ЄСПЛ
20:40 16.04.2020
Гостям Крыма будут выписывать штрафы прямо на вокзалах и в аэропорту
19:00 16.04.2020
Прокуратура АРК повідомила про зміну підозри ще одній «судді», яка виносила «вирок» у кримському активісту Балуху
17:40 16.04.2020
Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом
15:00 16.04.2020
За сутки в Крыму зарегистрировано три новых случая заражения COVID-19
10:00 16.04.2020
Україна вимагає від РФ звільнити незаконно затриманих в Криму “українських розвідників”
20:01 15.04.2020
"Очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится" - Офис президента Украины
18:45 15.04.2020
Опубліковано відео затримання нових "українських диверсантів" у Криму
18:15 15.04.2020
У аннексированном Криму затримали двох осіб за підозрою в шпигунстві на користь України
18:01 15.04.2020
Указ Путина о земле в Крыму расследуется в Украине как военное преступление
11:30 15.04.2020
Зробіть усе можливе, врятуйте цих двох громадян України! Архієпископ Кримський звернувся до Зеленського
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
12:30 17.04.2020
Болгарія зачиняє столицю на карантин через коронавірус
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
10:15 17.04.2020
Греція подвоює штрафи за порушення карантину на Великдень
15:40 16.04.2020
65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірус
09:41 15.04.2020
У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
17:00 14.04.2020
СМИ: Греческий Кипр отложил буровые работы в морской зоне из-за Covid-19
Всі новини країни
Грузия Грузия
10:30 17.04.2020
У Грузії повністю заборонять пересування на легкових автомобілях
19:30 16.04.2020
США выделяют помощь Грузии для информационного противостояния России
13:45 14.04.2020
Ексміністра оборони Грузії посадили на п'ять років за штурм парламенту - ЗМІ
12:20 14.04.2020
МВФ: Правительство Грузии будет выплачивать компенсацию потерявшим работу из-за коронавируса
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 15.04.2020
У Молдові через коронавірус скасували Парад перемоги
17:45 13.04.2020
Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
Всі новини країни
Россия Россия
12:45 17.04.2020
США звинуватили РФ в небезпечному повітряному перехопленні
11:45 17.04.2020
Россия тонет в нефти: Лишние баррели негде хранить
10:45 17.04.2020
В России не осталось регионов без коронавируса
08:45 17.04.2020
Путін скасував «побєдобєсіє» на невизначений термін
Всі новини країни
Румыния Румыния
11:30 17.04.2020
У Румунії розробили апарат для очищення повітря від COVID-19
18:20 16.04.2020
Уряд Румунії змінив правила для вірян і церков на Великдень
08:20 16.04.2020
COVID-19: Грузия и Румыния решили продлить чрезвычайное положение
14:45 15.04.2020
Два літаки Іл-76 ЗС України доставили до Румунії медичний вантаж з Китаю
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 16.04.2020
Європарламент критикує звільнення в Туреччині тисяч в’язнів, окрім політичних
10:45 15.04.2020
Турецькі науковці завершили перший етап розробки вакцини проти Covid-19
12:40 14.04.2020
Суда в порты Турции будут заходить после санитарного контроля
17:30 13.04.2020
Турецький університет надав допомогу Україні у боротьбі з COVID-19
Всі новини країни
Украина Украина
13:15 17.04.2020
В оккупированном Крыму — три новых случая COVID-19, общее количество возросло до 52
13:01 17.04.2020
Российская ФСБ не выпустила из Крыма бывшего диссидента Олега Софяника
12:15 17.04.2020
На «Григорій Куроп’ятников» відремонтували АК-630
12:01 17.04.2020
В українській армії - вже 29 випадків коронавірусу
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд