В Казахстане разбился самый быстрый истребитель на планете.

Согласно данным казахстанских СМИ, несколько часов назад, над территорией страны сгорел истребитель МиГ-31.

Причины произошедшего остаются неизвестными, однако, после того, как самолет оказался объят пламенем, и скорее стал напоминать огненный шар, боевая машина врезалась в землю, пишет avia.pro.

В настоящий момент судьба находившегося на борту экипажа остаётся неизвестной – согласно ряду данных, экипаж успел своевременно катапультироваться, однако, иные источники сообщают о том, что, несмотря на произведённое катапультирование, летчики погибли.

На текущий момент имеются несколько версий произошедшего – самопроизвольная детонация ракеты, которая буквально разорвала истребитель на части, а также возгорание двигателя. Ни одна из версий не получила официального подтверждения, однако, по некоторым данным, на территории Казахстана временно приостановлены полёты этих боевых самолётов.

Согласно официальным данным, на вооружении ВВС Казахстана находится 32 боевых сверхзвуковых истребителя МиГ-31.

Редакции издания пока что не удалось выяснить данные о том, проводился ли полёт в рамках учений, или же являлся тренировочным