По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 15 и 16 апреля прошли следующие мероприятия:

1. Разведчики из соединений и воинских частей Южного военного округа приступили к занятиям по воздушно-десантной подготовке с совершением прыжков из вертолёта армейской авиации 4 армии ВВС и ПВО на горном полигоне Дарьял в Северной Осетии.

По новой методике разведывательной группе необходимо определить по карте координаты площадки приземления, совершить прыжки с парашютом на незнакомую местность, отыскать груз массой до 50 кг и совершить выход на пункт сбора с грузом.

Прыжки с парашютом разведчики будут совершать в течение трех недель с модернизированного вертолета Ми-8МТШ на десантных парашютах Д-10 с высот от 600 до 2000 м со штатным вооружением и снаряжением, с задержкой раскрытия купола в 20 сек, ведением в воздухе прицельного огня по условному противнику и приземлением на ограниченную площадку.

С начала 2020 года в центре подготовки разведывательных подразделений прошли обучение более 1 тысячи разведчиков ЮВО.

2. Впервые контрольная проверка за зимний период обучения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии ЮВО в Северной Осетии была организована в режиме онлайн по видеотрансляции в ночное время суток.

Подразделения мотострелкового соединения были проверены в пункте постоянной дислокации по удаленной системе. Занятия на военных полигонах Тарское и Шалхи транслировались на пункт управления объединения с помощью видеокамер объективного контроля и беспилотной авиации.

Военнослужащие ЮВО сдали зачеты по стрельбе из стрелкового оружия, вооружения и военной техники, нормативы по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовке, а офицеры управления подразделений продемонстрировали навыки управления приданными и штатными подразделениями при выполнении учебно-боевых задач.

3. При въезде на территорию соединений и воинских частей Южного военного округа весь служебный автотранспорт и личные автомобили военнослужащих проходят санитарную обработку с применением генераторов горячего тумана.

Для дезинфекции применяются комплекты специальной обработки ДК-4 на базе БТР-80 (РХМ-4) и авторазливочные станции АРС-14. Ежедневно на каждом посту специальной обработки расходуется до 3 тонн дегазирующего вещества.

Специалисты радиационной, химической и биологической защиты ЮВО ежедневно проводят дезинфекцию транспорта, прилегающей территории и объектов социальной инфраструктуры. Также на пунктах санитарного контроля с помощью инфракрасных термометров специалисты медицинской службы проводят замер температуры у всех сотрудников.

4. Пункт отбора граждан на военную службу по контракту ЮВО во Владикавказе временно переведен на удаленный режим работы.

Для привлечения граждан сотрудники пункта используют интернет-ресурсы, средства массовой информации, а также индивидуальную работу с потенциальными кандидатами.

Обращения от кандидатов, поступившие через социальные сети и сервисы по поиску работы и подбору сотрудников, рассматриваются дистанционно. Также подать заявление на военную службу по контракту можно на официальном сайте Минобороны России.

В республиках Северного Кавказа значительно увеличилось число кандидатов на военную службу по контракту в войска ЮВО: среди жителей Кабардино-Балкарии, Чечни, Ингушетии и Северной Осетии. Число желающих заключить контракт превысило показатели аналогичного периода предыдущего года на 10%.

5. Впервые в рамках контрольных занятий по тактике и огневой подготовке минометчики горного мотострелкового соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО в Карачаево-Черкесии применили «кочующие» минометы.

Из орудий, установленных в кузове автомобилей КамАЗ, артиллерийские расчеты выполнили залпы по ненаблюдаемым целям, находящимся за естественными преградами – возвышенностями и лесополосами.

Минометчики в условиях горно-лесистой местности полигона Кобу-Баши за короткий промежуток времени поразили свыше 100 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции условного противника на расстоянии от 700 до 4,5 тыс. м. Контрольные занятия проходили в дневное и ночное время суток. Корректировку ведения огня и контроль поражения целей осуществляли штатные расчеты комплексов беспилотной авиации.

Тактика «кочующих» минометов применятся в ходе боевой подготовки артиллеристов ЮВО. Опыт современных вооруженных конфликтов позволяет расчетам орудий производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции в рамках контрбатарейной борьбы.

6. Каждый пятый из числа военнослужащих по призыву в военной базе ЮВО, дислоцированной в Абхазии, отслуживших установленный срок службы, продолжит военную карьеру на контрактной основе. В этом году военнослужащих, принявших такое решение на 12% больше, чем в прошлом году.

Все кандидаты на службу по контракту пройдут тщательный отбор в соответствии с предъявляемыми требованиями. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, способным выполнять задачи в условиях высоких температурных режимов и повышенной влажности субтропиков, выполнившим нормативы по физической подготовке на положительные оценки, успешно прошедшим социально-психологическое тестирование.

На весь период военной службы в базе молодые контрактники будут обеспечены новыми оборудованными служебными квартирами или комнатами в общежитиях. Также после трех лет службы военнослужащий по контракту сможет приобрести квартиру в собственность в любом регионе России по программе военной ипотеки. Причем выплаты в рамках ипотечных обязательств весь срок военной службы по контракту будет производить Министерство обороны.

Военнослужащим, увольняемым в запас и показавшим во время прохождения службы самые высокие результаты по боевой подготовке, выдаются рекомендательные письма для поступления в ВУЗы, а также памятные подарки с символикой базы и почетные грамоты. Их родителям отправляются благодарственные письма от лица командования военной базы.

7. В связи с участившимися случаями возникновения пожаров в регионах Юга России в соединениях и воинских частях ЮВО состоялась тренировка штатных пожарных команд.

С пожарными командами отработаны действия по сигналу «Пожарная тревога». Были смоделированы ситуации по тушению различных объектов.

В тренировке приняли участие около 100 пожарных команд, было задействовано свыше 150 единиц специальной пожарной техники, в том числе около 80 единиц бронированной: пожарные танки, бронеавтомобили на базе автомобиля КамАЗ.

В парках боевых машин обеспечено содержание первичных средств пожаротушения в постоянной готовности к применению.

Всего в ЮВО более 1,5 тыс. военнослужащих в составе штатных пожарных команд находятся в состоянии повышенной готовности с наступлением периода пожароопасной обстановки.

Кроме того, в соединениях и воинских частях округа проводятся работы по опашке территорий, подготовке минерализованных полос, особое внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности вокруг складов и арсеналов с ГСМ и вооружением.

В штабе ЮВО силами дежурной смены регионального центра управления ведется круглосуточный мониторинг и анализ поступающей информации для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и оказания помощи местным органам власти в их решении.