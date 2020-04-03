Сотрудники транспортной полиции будут составлять административные протоколы в отношении жителей других российских регионов, которые прибывают в оккупированный Крым на самолете или поезде и не имеют при себе соответствующего разрешения на пребывание на территории полуострова.

Об этом сообщили в пресс-службе главы оккупационного правительства Крыма Юрия Гоцанюка, пишет ТАСС.

Т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов 17 марта 2020 года подписал указ о введении режима "повышенной готовности" на территории региона, в который затем вносился ряд дополнений. В частности, для недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в регионе обязали граждан не покидать места проживания без острой необходимости до 30 апреля 2020 года. С 9 апреля также все граждане, прибывающие в оккупированный Крым из других регионов России, должны самоизолироваться на 14 дней, а при отсутствии условий для самоизоляции они будут отправляться в обсерватор.

"Сотрудниками полиции Крымского линейного управления МВД России на транспорте с сегодняшнего дня в отношении лиц, зарегистрированных в городе Москве, Московской области, городе Санкт-Петербург и иных регионах Российской Федерации, прибывающих в Республику Крым авиационным и железнодорожным транспортом без соответствующего разрешения на пребывание и передвижение по территории Республики Крым, на территории международного аэропорта Симферополь и железнодорожного вокзала будут составлены административные протоколы за нарушение режима самоизоляции", - приводятся в сообщении слова Гоцанюка.

Т.н. "глава Крыма" поручил оккупационному правительству региона установить местонахождение прибывших на аннексированный полуостров из других регионов РФ, поскольку не более одного процента из числа прибывших указали место своего пребывания на территории Крыма.

"Все случаи в Крыму коронавируса завозные, если мы не будем контролировать приезжих, то, соответственно, остановить быстро эпидемию тоже вряд ли получится", - сказал он в четверг на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения в регионе новой коронавирусной инфекции.