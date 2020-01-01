В России надо вводить продовольственные карточки - производители мяса, хлеба и молока бьют тревогу

20:20 16.04.2020   Россия

Правительству России следует пойти на введение «продуктовых карточек» для малоимущих и пострадавших из-за кризиса, считают крупнейшие производители и поставщики мяса, молока и хлеба.

Минпромторгу нужно разморозить проект адресной продовольственной помощи, который обсуждался с 2014 года, говорится в письме, которое подписали руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков, исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов, пищет finanz.ru.

С помощью карточек власти смогут сохранить доступность для населения «социально значимых продовольственных и иных товаров первой необходимости в экстремальных условиях защиты от пандемии коронавируса», цитирует документ «Интерфакс».

Если к нуждающимся будут отнесены 10 млн человек и размер поддержки составит в среднем 10 тысяч рублей в месяц, то с мая до конца текущего года на это потребуется 800 млрд рублей. «Такая мера не только поддержит граждан, чьи доходы по независящим от них причинам стали недостаточными для обеспечения неотложных нужд, но и увеличит платежеспособный спрос на продукцию российских предприятий, что поможет сохранить рабочие места и устойчивость бизнеса продавцов и поставщиков такой продукции», - указывают авторы обращения.

Планы правительства защитить потребителей госрегулированием цен на продукты закончится де-жавю позднего СССР - возникнет дефицит, появится теневой рынок.

От государства требуются на ограничения, а «поддержка и защита» участников рынка, конкуренция между которыми «в состоянии обеспечить доступность необходимых товаров надлежащего качества по экономически обоснованным ценам», пишут авторы обращения.

Закрытые из-за карантина столовые и рестораны, по их мнению, следует обеспечить государственными заказами «на организацию дотируемого и бесплатного питания» для нуждающихся.

Напомним, программа продуктовых карточек для малоимущих обсуждается в правительстве почти 6 лет. По идее Минпромторга, к ней следовало подключить всю армию официально нищих, насчитывающую 19 млн человек. Это люди, чьи доходы не превышают прожиточный минимуму, установленный на уровне 11510 рублей для трудоспособного населения, 8788 рублей для пенсионеров и 10383 рубля для детей.

Предполагалось, что деньги будут зачисляться на карты «Мир», с помощью которых граждане смогут покупать хлеб, макароны, овощи, фрукты, яйца, мясо, рыбу и молочные продукты российского производства.

В 2017, 2018 - 2019 годах денег на программу не нашли.



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