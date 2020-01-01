В «пожаре» на МосБирже сгорело 90 млрд рублей пенсионных накоплений россиян

20:00 16.04.2020   Россия

"Пожар", похыхавший в марте на фондовом и долговом рынке Московской биржи, больно ударил по портфелям негосударственных пенсионных фондов, которые держат в сумме почти 3 триллиона рублей накоплений россиян.
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Обвальное падение котировок государственных и корпоративных облигаций, а также долевых ценных бумаг принесло НПФ 90 млрд рублей убытка, следует из данных, которые приводит ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков», пишет finanz.ru.

Речь идет об «отрицательной переоценке» портфелей ценных бумаг, уточняет центробанк. С 6 по 19 марта индекс цен государственных облигаций RGBI рухнул рекордно с 2014 года - с 152,75 до 136,24 пункта, однако отыграл около половины обвала к концу к квартала.

Индекс корпоративных бондов просел с 428,79 до 410,79 пункта, но также вернулся к росту в последней декаде марта.

20 марта ЦБ РФ представил банкам и другим финансовым организациям право не учитывать просадку котировок и до конца оценивать бумаги на балансе по стоимости на 1 марта. В общей сложности под эту меру попали убытки участников рынка примерно на 300 млрд рублей, отмечает регулятор.

Помимо НПФ, 195 млрд рублей потеряли 11 крупнейших системообразующих банков, 44 млрд рублей - прочие банки, 52 млрд рублей - страховые компании, 27,8 млрд рублей - брокерские компании.

Пенсионные фонды получили новый удар, едва оправившись от многолетнего кризиса, который сотрясал отрасль скандалами и санациями.

По итогам прошлого года НПФ разнесли по счетам клиентов средневзешенную доходность в 8,2% годовых и почти догнали по этому показателю ВЭБ, управляющий пенсиями «молчунов» (8,6%).

В абсолютных цифрах результаты НПФ оказались лучшими в истории - на счета граждан они начислили более 200 млрд рублей, и впервые за продолжительный период обязательства клиентов НПФ выросли в большей степени за счет инвестдохода, а не за счет притока средств из ПФР.

Неудачными для частных фондов оказались 2017-2018 годы, когда ЦБ проводил санацию ряда крупнейших частных банков, так или иначе связанных с частью негосударственных фондов. В результате разнесенная доходность в 2017 году составила 3,9%, а в 2018 году и вовсе оказалась отрицательной - 0,3%.

За пять лет работы, по данным ЦБ, фонды смогли смогли заработать для своих клиентов лишь 33,5% накопленной разнесенной доходности, что лишь на 2,5 процентного пункта (п. п.) превышает инфляцию. Эти цифры значительно отстают от показателей ВЭБа, который начислил 57,4% по расширенному портфелю и 69,3% - по портфелю госбумаг.

По оценке ОЭСР, результаты пенсионной системы в России еще хуже: за последние пять лет средняя реальная доходность фондов в России составила минус 0,7% годовых. Иными словами, вместо прибыли НПФ получили убыток, если учесть накопленную инфляцию.
Из более чем 50 стран, охваченных исследованием ОЭСР, РФ оказалась в топ-3 антирекордсменов. Результат хуже был зафиксирован лишь в Нигерии (минус 1,6%) и Турции (минус 1,5%).

Для сравнения: в Австралии в среднем пенсионные фонды приносили клиентами 6,7% прибыли каждый год в реальном выражении; в Канаде - 4,7%, в Израиле - 4,2%.

В настоящий момент работающие граждане России платят в пенсионную систему 22% от зарплаты - эти взносы за сотрудников перечисляют работодатели.

Это выше среднего уровня по странам ОЭСР (18%), а с 2021 года, если состоится запланированное повышение взносов до 26%, Россия войдет в топ-3 по уровню обязательных платежей в пенсионную систему, уступая лишь Италии (33%) и Швейцарии (27%).



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