«У розпалі безпрецедентного виклику, який торкається усіх держав-членів Північноатлантичного Альянсу та держав-партнерів, НАТО залишається непохитним у своїх зобов’язаннях щодо допомоги Україні у посиленні її обороноспроможністі та упровадженні євроатлантичних реформ. Підтримка Альянсом суверенітету та територіальної цілісності України залишається непохитною».

Про це в особистому зверненні до Міністра оборони України Андрія Тарана написав голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков, повідомляє armyinform з посиланням на Міністерство оборони України,

Він наголосив на готовності держав-членів Альянсу поглиблювати партнерство з Україною. «Подальше співробітництво, зокрема, полягає у проведенні спільних навчань в районі стратегічної важливості — Чорноморському регіоні, спільної роботи з протидії гібридній війні та більш обширного доступу до освітніх програм НАТО», — йдеться в тексті документа.

Звертаючись до Міністра оборони України Андрія Тарана, Голова представництва НАТО в Україні Александер Вінніков висловив сподівання щодо продовження подальшої плідної співпраці між Міністерством оборони та Представництвом НАТО в Україні.