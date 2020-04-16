США выделяют помощь Грузии для информационного противостояния России

19:30 16.04.2020   Грузия

Агентство США по международному развитию опубликовало грант о финансировании программы по информационной интеграции Грузии на сумму 7,5 млн долларов.

Как пишет ghall.com, об этом сообщает проект «АнтиПропаганда».

В описании гранта указывается, что Россия «оказывает на Грузию пагубное информационное влияние: занимается дискредитацией западных институтов ЕС и НАТО, настраивает общественное мнение против них; распространяет чувство неопределенности, страха и поляризации среди населения; распространяет теории заговора, полуправды и дезинформации против Европы и США».

Также в документе говорится о «фабрике троллей», через которые Россия влияет на грузинское население, сообщает «АнтиПропаганда».

По гранту предполагается создать в Грузии инфраструктуру, включающую развитие независимых медиа, расследовательской журналистики и фактчекинга, а также проведение кампаний медиаграмотности.

Ранее сообщалось, что российская пропаганда активно используют компанию дезинформации вокруг коронавируса.



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