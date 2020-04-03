Прокуратурою Автономної Республіки Крим повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри ще одній «судді Роздольненського районного суду Республіки Крим» Марії Бедрицкій у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України, за фактом незаконного кримінального переслідування українського активіста Володимира Балуха.

Про це Центру журналістських розслідувань повідомили в прокуратурі АРК.

Раніше слідством було встановлено, що вказана суддя, після окупації півострова, зрадивши Присязі на вірність народу України, перейшла на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта, надаючи допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

Додатково встановлено, що вказана «суддя», керуючись законодавством РФ, 11 жовтня 2016 року винесла ухвалу, якою замінила одному з українських активістів раніше призначене «покарання» з 320 годин обов’язкових робіт на 40 днів позбавлення волі з відбуттям покарання в колонії-поселенні. Та в подальшому винесла «вирок», яким визнала цього ж активіста винним у нібито зберіганні боєприпасів та остаточно призначила покарання у вигляді 3 років 7 місяців позбавлення волі та штраф у розміри 10 000 рублів.

Підозрювану оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення її місцеперебування.

3 лютого 2020 року прокуратура автономії повідомила колишньому судді Роздольненського районного суду АР Крим про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада).

4 серпня 2017 року «суддя» «Роздольненського районного суду» Марія Бедрицька засудила українського активіста Володимира Балуха до 3 років і 7 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні і штрафу в розмірі 10 тис. рублів. Балуха звинуватили в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухових речовин, які нібито були знайдені на горищі його будинку. Балух свою провину не визнав. Захист українця заявив, що справу проти українця сфабриковано і його вирок буде оскаржений у вищих інстанціях.

14 березня 2018 року «Верховний суд Криму» змінив в частині покарання вирок Балуху, зменшивши йому термін покарання на 2 місяці. 19 березня активіст оголосив безстрокове голодування через незаконний вирок.

5 липня в Криму «Роздольненський районний суд» засудив Володимира Балуха у «справі про дезорганізацію діяльності Роздольненського ІТТ» до 3 років колонії загального режиму. За сукупністю з попередньою справою про «зберігання боєприпасів» активіста засудили до 5 років в колонії загального режиму і штрафу 10 тис рублів.

3 жовтня «Верховний суд Криму», розглянувши апеляційну скаргу захисту Володимира Балуха на вирок «Роздольненського районного суду» від 5 липня, скоротив йому термін позбавлення волі з 5 років до 4 років 11 місяців. 18 жовтня Володимира Балуха етапували до виправної колонії №2 Керчі. З 29 березня 2019 року Володимир Балух утримувався у виправній колонії №4 міста Торжок в Тверській області РФ. В кінці квітня 2019 року «Верховний суд Криму» прийняв рішення, яке продовжує час перебування Балуха в російській колонії. «Суд» ухвалив не зараховувати час, проведений політв’язнем в СІЗО, як день за півтора, а вважати цей термін як день за день, хоча ч.3 ст. 2 КК РФ говорить, що час тримання особи під вартою зараховується в строк позбавлення волі з розрахунку один день за півтора дня відбування покарання у виправній колонії загального режиму.

7 вересня у київському міжнародному аеропорту «Бориспіль» зустріли українських політв’язнів і військовополонених моряків ВМСУ, яких доставити з Росії в результаті обміну утримуваних осіб між Україною та РФ. Серед них був і кримчанин Володимир Балух.