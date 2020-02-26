Спуск на воду третьего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко" запланирован на конец апреля – начало мая 2020 года.

Такие данные приводятся в сообщении завода "Северная верфь" от 16 апреля, пишет sudostroenie.info.

В конце марта заказ был перемещён из эллинга в плавучий док. В настоящее время на корабле выполняется монтаж бульбового обтекателя, секций башенно-мачтовых конструкций, валопроводов и мортир, завершается окраска подводной части. За качеством работ следят специалисты заводского отдела технического контроля и специалисты военной приёмки.

Напомним, "Адмирал Головко" является первым фрегатом проекта 22350 с отечественными газотурбинными двигателями. На двух первых фрегатах проекта 22350 – "Адмирал Горшков" (сдан в 2018 году) и "Адмирал флота Касатонов" (завершает испытания) – в качестве форсажных двигателей применены газотурбинные установки украинского предприятия "Зоря – Машпроект".

Начиная с третьего корпуса, на фрегатах проекта 22350 предусмотрено применение газотурбинных двигателей М90ФР производства "ОДК – Сатурн". В качестве маршевых на корабли устанавливаются дизельные двигатели 10Д49 Коломенского завода. Редукторы РО55 поставляет завод "Звезда".

Закладка фрегата "Адмирал Головко" состоялась 1 февраля 2012 года. Разработчик проекта – Северное ПКБ.

Фрегат проекта 22350 – справка:

Водоизмещение – 5000 тонн

Длина – 135 м

Ширина – 16 м

Скорость – до 29 узлов

Дальность плавания – 4500 миль

Автономность – 30 суток

Экипаж – от 170 человек.