Уряд Румунії змінив правила для вірян і церков на Великдень

18:20 16.04.2020   Румыния

Міністр внутрішніх справ Румунії Марсель Вела заявив у середу, 15 квітня, ввечері про зміну домовленості з Румунською православною церквою, за якою людям було дозволено забрати освячену паску з церков, дотримуючись вимог карантину. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Вела змінив домовленість під тиском президента Клауса Йоганніса. За новими правилами освячену паску людям доставлятиме церковний персонал і до п’яти волонтерів, одягнених у захисне спорядження. Те саме правило стосуватиметься і роздачі благодатного вогню. 

Люди, які проживають у багатоквартирних будинках, повинні будуть призначити одну людину, відповідальну за доставку пасок і свічок мешканцям всього будинку. 

За старими правилами людям хотіли дозволити принести додому благодатний вогонь самостійно, але з дотриманням дистанції та забороною збиратися групами більше трьох.

Президент Йоганніс заявив у середу, що причин послаблювати коронавірусні обмеження на Великдень немає. За його словами, якщо люди не будуть дотримуватися заходів, після свят буде похорон.

Нагадаємо, раніше Клаус Йоганніс підписав указ про продовження надзвичайного стану ще на місяць, до 15 травня.



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