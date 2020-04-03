Самолеты и подлодка ЧФ оккупантов отработали нанесение ракетного и бомбового ударов

18:00 16.04.2020   Крым

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М Морской авиации и ПВО Черноморского флота страны-агрессора и подводной лодки «Колпино» провели совместное учение по нанесению ракетного и бомбового ударов по отряду кораблей условного противника в Чёрном море. 

Отряд кораблей противника имитировали фрегат «Адмирал Эссен» и малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», пишет Новый Севастополь со ссылкой на пресс-службу флота.

В ходе учения расчёты беспилотных летательных аппаратов «Форпост» и «Орлан» провели разведку и обнаружили в море отряд кораблей условного противника. Данные, полученные от БЛА, были переданы экипажу подводной лодки «Колпино», который во время сеанса связи получил сигнал на применение ракетного комплекса по морским целям. Подводники нанесли по «противнику» условный ракетный удар высокоточным оружием из подводного положения путём проведения электронных пусков.

Экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-24М, получив целеуказания от беспилотников, выполнили боевое упражнение по нанесению бомбового удара.

Лётчики также отработали действия по уходу от корабельных средств противовоздушной обороны, а подводники – уклонение от возможного применения противолодочного оружия условным противником.

Учение прошло в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота РФ.



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