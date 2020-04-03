Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом
|17:40 16.04.2020
|Севастополь
Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.
В монастыре побывал паломник, у которого лабораторно подтверждено наличие COVID-19, сообщил журналистам и.о. губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.
«Мы вчера с владыкой договорились монастырь закрыть Свято-Георгиевский. Братия будет там находиться под медицинским наблюдением, по сути как в обсерваторе с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. И мы будем оказывать всю необходимую помощь», – сказал Развожаев.
Ранее он также сообщил, что власти и правоохранители в данный момент устанавливают транспорт, на котором турист-паломник попал в город, и круг возможных контактных лиц.
Всего за последние сутки в Севастополе подтвердили коронавирус у четырех человек. Таким образом в городе всего 12 заболевших, четыре человека выписаны после выздоровления.
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