Свято-Георгиевский монастырь в Балаклаве закрылся из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В монастыре побывал паломник, у которого лабораторно подтверждено наличие COVID-19, сообщил журналистам и.о. губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.

«Мы вчера с владыкой договорились монастырь закрыть Свято-Георгиевский. Братия будет там находиться под медицинским наблюдением, по сути как в обсерваторе с соблюдением всех необходимых мер предосторожности. И мы будем оказывать всю необходимую помощь», – сказал Развожаев.

Ранее он также сообщил, что власти и правоохранители в данный момент устанавливают транспорт, на котором турист-паломник попал в город, и круг возможных контактных лиц.

Всего за последние сутки в Севастополе подтвердили коронавирус у четырех человек. Таким образом в городе всего 12 заболевших, четыре человека выписаны после выздоровления.