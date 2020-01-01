Процес звільнення утримуваних українських громадян у другій локації – біля селища Щастя на Луганщині - завершено, повернуто ще 11 наших громадян.

Про це повідомила Уповноважений ВР з прав людини Людмила Денісова у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

“Процес звільнення у другій локації — біля смт Щастя — завершено. Ми повернули 11 наших громадян”, — повідомила Денісова.

Зокрема, з її слів, серед них:

Віталій Желдак — відносно якого зверталася його мати у вересні 2019 року з проханням врятувати сина. Він був засуджений так званим “Верховним судом ЛНР” та незаконно утримувався у Слов’яносербскій виправній колонії Луганської області.

Олександр Табачний — інвалід та ветеран МВС України, один з найстарших, хто потрапив у полон та з 2019 року знаходився на тимчасово окупованій території Луганської області у Луганському СІЗО. Його дружина, як тільки їй стало відомо про затримання чоловіка, написала звернення. Після чого почався процес його звільнення.



Звільнена жінка — Алевтина Попова, яка незаконно утримувалася з 2018 року у виправній установі на тимчасово окупованій території міста Луганськ. Вона була засуджена так званим судом “ЛНР” за “Державну зраду”. У 2019 році батько Алевтини звернувся з проханням допомогти повернути доньку додому.



Сергій Русінов, наймолодший серед громадян України, який повернувся на підконтрольну уряду України територію. Він був затриманий силовиками так званої “ЛНР” у 2018 році через те, що в соціальних мережах закликав до єдності України та засуджував діяльність незаконних збройних формувань так званої “ЛНР”. Український патріот був засуджений до позбавлення волі з відбуттям покарання у Слов’яносербській виправній колонії. На жаль, вся рідня хлопця залишилася на тимчасово окупованій території Луганської області, через що вони не мають змоги йому допомагати, але є люди, які добре його знають, та готові підтримати. Саме вони звернулися з проханням передати Сергію допомогу для швидшої адаптації у мирному житті.

"Вітаю всіх дома", - додала Омбудсмен.

"Мною було передано в Центр звільнення заручників при СБУ понад 80 звернень родичів та близьких наших громадян з проханням їх звільнити. Продовжуємо боротьбу за всіх українців, які ще очікують на своє звільнення. Кожен з вас в пріоритеті", - вказали вона.

Нагадаємо, в ОПУ повідомили, що Україна звільнила 20 своїх громадян, яких утримували в неволі на тимчасово окупованих територіях.