У зв'язку з тим, що минуло 100 днів з моменту аварії в Ірані літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" ("МАУ"), члени міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи рейсу PS752 - Україна, Канада, Швеція, Афганістан і Сполучене Королівство - запевнили, що міністри закордонних справ країн продовжують працювати спільно й обстоювати прозоре розслідування авіакатастрофи.

"Користуючись нагодою, члени координаційної групи хотіли би запевнити родини та близьких жертв, що наша група міністрів продовжує спільно працювати, відстоюючи повну відповідальність, прозорість, справедливість і компенсації, а також повне, незалежне і прозоре розслідування, аби допомогти родинам та близьким подолати горе, яке вони надалі переживають", - ідеться в спільній заяві держав-учасниць міжнародної групи, розміщеній на сайті МЗС України в четвер, 16 квітня, пише Інтерфакс.

Як повідомлялося раніше, пасажирський літак Boeing 737-800 авіакомпанії "МАУ", який мав виконати рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився в районі міжнародного аеропорту імені імама Хомейні в Тегерані відразу після зльоту рано-вранці 8 січня. На борту перебували 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Усі вони загинули. Серед загиблих - 11 громадян України (зокрема дев’ять членів екіпажу), 82 громадянина Ірану, 63 - Канади, 10 - Швеції, 4 - Афганістану, по 3 - ФРН та Великої Британії. Іранська влада 11 січня визнала, що іранські військові помилково збили Boeing.

Пізніше командувач аерокосмічних сил Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) Амір Алі Хаджізаде заявив, що бере на себе всю відповідальність за аварію українського літака.