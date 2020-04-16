Поисково-спасательное судно «Донбасс» провел тренировочный выход в Азовское море в рамках тактического учения ОТГ «Восток».

Об этом сообщает flot2017 со ссылкой на АрмияInform.

В учениях участвовали подразделения ВМС ВСУ, морской авиации, Госпогранслужбы, Нацгвардии, морской пехоты и сил спецопераций.

Цель морского учения – проведение совместных действий подразделений ООС по защите побережья от потенциальной атаки врага и прохода кораблей- нарушителей.

Капитан «Донбасса» Александр Григоревский подчеркнул важность демонстрации «присутствия украинского флага в акватории Азовского моря».

В ходе учения в Азовском море были отработаны элементы тактического маневрирования, задачи по обороне кораблей на переходе морем и стоянке на незащищенном рейде.

Совместно с кораблями Госпогранслужбы военнослужащие ВМСУ провели тренировку по совместному маневрированию. А также отработали остановку и досмотр судна противника.

В ходе учения экипаж «Донбасса» выполнили ряд задач по борьбе за живучесть корабля. Моряки учились оказывали первую помощь раненым и провели эвакуацию пострадавшего матроса вертолетом морской авиации ВМС Украины.

Фото: АрмияInform