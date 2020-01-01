65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірус
|15:40 16.04.2020
|Греция
65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірусу та запроваджений владою карантин.
Такими виявилися результати дослідження Hellenic Chamber of Hotels, пише у Фейсбуці Балканський оглядач.
Переважна більшість готельєрів - 95% - передбачають величезне падіння надходжень, приблизно на 50%.
Згідно з оптимістичним сценарієм, туристичний сезон в Греції розпочнеться 1 липня, на місяць пізніше, ніж зазвичай.
В зв'язку із карантином грецьке міністерство туризму ще 19 березня оголосило, що всі готелі, які працюють цілий рік, мали закритися до 30 квітня 2020 року.
Однак рішенням було передбачено, що має залишатися один відкритий готель в кожному центральному місті муніципалітету і по три готелі в містах Афіни та Салоніки.
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