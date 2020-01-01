На днях Владимир Путин из своего тайного бункера принимал участие в онлайн заседании глав государств, входящих в Евразийский экономический союз.

Именно так называется сейчас Таможенный союз России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении, в который до российского вторжения, Кремль пытался втянуть Украину. Как сообщает УНИАН, об этом написал Роман Цимбалюк.

В своём вступительному слове глава российского государства предложил подумать об "обнулении" таможенных пошлин на товары первой необходимости на время борьбы с коронавирусом.

В это же время российская Госдума начала рассматривать вопрос о возможном "обнулении" стран этого объединения. Депутаты российского парламента приняли в первом чтении закон об упрощённом получении российского гражданства. Главное: теперь для получения паспорта с двуглавым орлом не надо отказываться от имеющегося паспорта своей Родины.

"Уже в глобальном масштабе отрабатывается возможность массовой раздачи российских паспортов, обладатели которых могут неожиданно завизжать: «Путин, введи войска». У него будут все для этого нужные аргументы Любопытно, что эта норма была опробована на оккупированном Донбассе, а теперь ее хотят распространить на весь мир", - пишет Цимбалюк.

Но несмотря на заявления Путина о том, что Россия нигде не закачивается, в фокусе внимания прежде всего так называемые соотечественники на постсоветском пространстве. По сути, уже в глобальном масштабе отрабатывается возможность массовой раздачи российских паспортов.

Пока закон принят в первом чтении и распространяется на людей, уже переехавших в Россию.

Россияне таким образом мечтают максимально увеличить количество людей с двойным гражданством. Причём, если выходить из гражданства страны проживания не надо. Для граждан Республики Беларусь это будет проходить под соусом «сближение государств - участников Союзного государства». Казахам такое счастье даруют, поскольку в данном государстве русский язык употребляется официально и его используют в «повседневной жизни». Украинцам и молдаванам намерены раздавать паспорта РФ «исходя из гуманитарных соображений и в целях защиты прав и свобод». Именно так указано в пояснительной записке.

Планы России может немного изменить цена на нефть и коронавирус, но уровень амбиций понятен: и дальше нести всем «русский мир», который на практике оказывается «русской нищетой» и смертью, - пишет Цимбалюк.