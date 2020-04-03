Оккупанты сообщили, что в Крыму за сутки зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусом.

Как пишет Крыминформ, об этом на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения инфекции сообщил Сергей Аксенов.

«У нас за истекшие сутки трое заболевших. Двое – это члены семьи мужчины в Раздольненском районе, который был госпитализирован. И одна девочка в Симферополе – отец приехал из Москвы. В остальном ситуация находится под контролем», – сообщил Аксенов.

Как сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора в оккупированном Крыму Дмитрий Крутиков, все контакты зараженных лиц установлены. «Члены семьи (зараженного в Раздольненском районе) были помещены в обсерватор первоначально и при подтверждении лабораторного анализа были госпитализированы в евпаторийский стационар. Второй случай – в Симферополе. Был определен круг контактных лиц – всего четыре человека – все находятся в обсерваторе. Больной госпитализирован в городскую больницу №7. По местам семейных очагов были проведены все дезинфекционные мероприятия, которые необходимо», – рассказал он.

Всего в Крыму зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19, из них 15 выписаны из больниц с выздоровлением.

В Европейском парламенте грозят России новыми санкциями за бездеятельность в ходе распространения пандемии COVID-19 на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также считают необходимым поднимать вопрос ответственности РФ на уровне ООН.