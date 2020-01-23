Российский истребитель Су-35 пролетел в 25 футах (менее 8 метров) перед американским патрульным самолетом P-8A "Посейдон".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление 6-го флота ВМС США, инцидент произошел в среду, 15 апреля, в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, передает flot.com.

"Мы определили эту встречу как небезопасную, поскольку Су-35 осуществил маневр на высокой скорости кверху брюхом на расстоянии 25 футов непосредственно впереди осуществлявшего миссию (американского – ред.) самолета, в результате чего пилоты и экипаж подверглись риску", – говорится в релизе американского флота.

Экипаж "Посейдона" после встречи с Су-35 пожаловался на волну турбулентности. Контакт с российским истребителем, как утверждают в ВМС, продолжался около 42 минут.

Представители 6-го флота назвали действия российских пилотов "безответственными" и призвали Россию "вести себя в соответствии с международными стандартами, которые были установлены, чтобы обеспечить безопасность и предотвращать инциденты".

При этом утверждается, что американский самолет действовал в соответствии с международным правом и "не провоцировал российские действия".

В Минобороны России пока не прокомментировали эти заявления. Ранее военное ведомство неоднократно заявляло, что все полеты самолетов ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Границы других государств при этом не нарушаются.