Розпочався черговий етап звільнення утримуваних – Україна повертає 19 громадян

10:15 16.04.2020   Украина

Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Про це Офіс президента України повідомляє у Тelegram-каналі, пише Укрінформ.

«Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію», - йдеться у повідомленні.

В ОПУ зазначили, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх». Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні.

«Це вже третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – повернулися 76 громадян. Нинішнє звільнення демонструє дієвість стратегії Президента та дотримання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року», - підкреслили в Офісі глави держави.

В ОПУ також звернули увагу на те, що переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії, досі тривають, але оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення.



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