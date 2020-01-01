Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях.

Про це Офіс президента України повідомляє у Тelegram-каналі, пише Укрінформ.

«Розпочався черговий етап взаємного звільнення утримуваних осіб – Україна повертає 19 своїх громадян, які перебували в неволі на тимчасово окупованих територіях. З огляду на карантинні обмеження, які наразі діють у державі, після повернення звільнені українці направляться на обов’язкову обсервацію», - йдеться у повідомленні.

В ОПУ зазначили, що взаємне звільнення утримуваних осіб відбувається у рамках формату «всіх на всіх». Для Президента України Володимира Зеленського та для української влади цінним є кожен, кого незаконно утримують на окупованих територіях чи в іншій країні.

«Це вже третій етап звільнення за каденції Володимира Зеленського. Перший відбувся у вересні минулого року, коли додому повернулися 35 українців, під час другого – у грудні – повернулися 76 громадян. Нинішнє звільнення демонструє дієвість стратегії Президента та дотримання домовленостей, досягнутих під час саміту в Нормандському форматі у грудні 2019 року», - підкреслили в Офісі глави держави.

В ОПУ також звернули увагу на те, що переговори про звільнення українців, які утримуються на території окупованого Криму та в Росії, досі тривають, але оприлюднення у ЗМІ імен тих, кого Україна намагається повернути, ускладнює процес їхнього включення до списків на звільнення.