ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
|17:00 16.04.2020
|Армения
На полигоне Камхуд в ходе проведения двустороннего тактико-специального учения военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа, дислоцированного в Армении, уничтожили диверсионные группы условного противника.
Совместно с подразделениями военной полиции разведчики отразили атаку и блокировали диверсионную группу условного противника, пытавшуюся проникнуть на военные объекты полевого лагеря, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
В розыгрыше учебно-боевых действий применялись средства имитации, дымовые и сигнальные шашки, а также холостые боеприпасы.
В совместном учении было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе специальные бронемашины.
2. Артиллерийские подразделения военной базы Южного военного округа , дислоцированной в Армении, на полигоне Алагяз приступили к отработке новых методов управления огнем.
Артиллеристы проводят боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, во взаимодействии с мотострелковыми и танковыми подразделениями в сложной обстановке современного общевойскового боя в горной местности.
Особое внимание уделяется подготовке артиллеристов к ведению контрбатарейной борьбы с применением тактики «артиллерийской дуэли», мортирной стрельбы в горах, а также тренировкам в единой системе разведывательно-огневых (ударных) комплексов с использованием расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов.
В полевых условиях ракетчики и артиллеристы выполнят более 30 огневых задач с боевой стрельбой, а также проведут более 10 двусторонних тактических учений с боевой стрельбой.
В мероприятиях боевой подготовки подразделений ЮВО в Армении задействовано более 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.
3. Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, выполнили аэрозольную маскировку военного аэродрома Эребуни в рамках тактико-специального учения.
Специалисты РХБ защиты поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 м, скрыв военные объекты, взлетно-посадочные полосы, средства оперативно-тактической и армейской авиации от средств поражения условного противника площадью более 5 га в диапазонах визуального, инфракрасного и радиолокационного видения.
Также подразделения РХБЗ ЮВО выполнили разведку и поиск зараженной местности, дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава и техники.
В тактико-специальном учении было задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы ЮВО.
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