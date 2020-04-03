ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов

17:00 16.04.2020   Армения

На полигоне Камхуд в ходе проведения двустороннего тактико-специального учения военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа, дислоцированного в Армении, уничтожили диверсионные группы условного противника.

Совместно с подразделениями военной полиции разведчики отразили атаку и блокировали диверсионную группу условного противника, пытавшуюся проникнуть на военные объекты полевого лагеря, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В розыгрыше учебно-боевых действий применялись средства имитации, дымовые и сигнальные шашки, а также холостые боеприпасы.

В совместном учении было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе специальные бронемашины.

2. Артиллерийские подразделения военной базы Южного военного округа , дислоцированной в Армении, на полигоне Алагяз приступили к отработке новых методов управления огнем.

Артиллеристы проводят боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, во взаимодействии с мотострелковыми и танковыми подразделениями в сложной обстановке современного общевойскового боя в горной местности.

Особое внимание уделяется подготовке артиллеристов к ведению контрбатарейной борьбы с применением тактики «артиллерийской дуэли», мортирной стрельбы в горах, а также тренировкам в единой системе разведывательно-огневых (ударных) комплексов с использованием расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В полевых условиях ракетчики и артиллеристы выполнят более 30 огневых задач с боевой стрельбой, а также проведут более 10 двусторонних тактических учений с боевой стрельбой.

В мероприятиях боевой подготовки подразделений ЮВО в Армении задействовано более 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

3. Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, выполнили аэрозольную маскировку военного аэродрома Эребуни в рамках тактико-специального учения.

Специалисты РХБ защиты поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 м, скрыв военные объекты, взлетно-посадочные полосы, средства оперативно-тактической и армейской авиации от средств поражения условного противника площадью более 5 га в диапазонах визуального, инфракрасного и радиолокационного видения.

Также подразделения РХБЗ ЮВО выполнили разведку и поиск зараженной местности, дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава и техники.

В тактико-специальном учении было задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы ЮВО.



Ще на цю тему:

15:20 16.04.2020
Морпехи Каспийской флотилии проводят полевой сбор по тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке
21:00 14.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13, 14 апреля
19:30 14.04.2020
Корабли Каспийской флотилии РФ вышла из пункта постоянного базирования для выполнения учебно-боевых задач
07:51 13.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 11, 12 апреля
21:00 10.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 9, 10 апреля
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
12:40 10.04.2020
Разведроты морской пехоты Каспийской флотилии прорывали оборону условного противника с моря
11:40 10.04.2020
ЮВО: Российские военные медики в Абхазии развернули полевой госпиталь
21:00 08.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 7, 8 апреля
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
19:45 08.04.2020
В Южном военном округе РФ сформировано и находится в постоянной боеготовности 58 отрядов ликвидации ЧС
18:15 08.04.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии провели боевые стрельбы
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 16.04.2020
65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірус
09:41 15.04.2020
У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
17:00 14.04.2020
СМИ: Греческий Кипр отложил буровые работы в морской зоне из-за Covid-19
10:20 14.04.2020
Греція стурбована мігрантами, які збираються на турецькому березі
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 14.04.2020
Ексміністра оборони Грузії посадили на п'ять років за штурм парламенту - ЗМІ
12:20 14.04.2020
МВФ: Правительство Грузии будет выплачивать компенсацию потерявшим работу из-за коронавируса
14:21 13.04.2020
В Грузии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266
09:50 13.04.2020
Кораблі НАТО відвідали порт Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 15.04.2020
У Молдові через коронавірус скасували Парад перемоги
17:45 13.04.2020
Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
Всі новини країни
Россия Россия
15:20 16.04.2020
Морпехи Каспийской флотилии проводят полевой сбор по тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке
14:40 16.04.2020
Российский истребитель устроил провокацию в небе над Средиземным море
14:20 16.04.2020
Наемники из РФ попали в окружение в Ливии: часть группировки уничтожена
11:40 16.04.2020
"Засветившийся" в оккупированном Крыму завод "Пелла" спустил на воду два патрульных катера
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:20 16.04.2020
Уряд Румунії змінив правила для вірян і церков на Великдень
08:20 16.04.2020
COVID-19: Грузия и Румыния решили продлить чрезвычайное положение
14:45 15.04.2020
Два літаки Іл-76 ЗС України доставили до Румунії медичний вантаж з Китаю
12:30 15.04.2020
У Румунії з церквами домовилися, як святкувати Великдень в умовах карантину
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 16.04.2020
Європарламент критикує звільнення в Туреччині тисяч в’язнів, окрім політичних
10:45 15.04.2020
Турецькі науковці завершили перший етап розробки вакцини проти Covid-19
12:40 14.04.2020
Суда в порты Турции будут заходить после санитарного контроля
17:30 13.04.2020
Турецький університет надав допомогу Україні у боротьбі з COVID-19
Всі новини країни
Украина Украина
18:00 16.04.2020
Самолеты и подлодка ЧФ оккупантов отработали нанесение ракетного и бомбового ударов
17:40 16.04.2020
Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом
17:20 16.04.2020
Процес обміну полоненими завершено у другій локації біля Щастя
16:40 16.04.2020
Глави МЗС п'яти країн, чиї громадяни загинули в літаку "МАУ", запевнили, що продовжують обстоювати повне й незалежне розслідування авіакатастрофи
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд