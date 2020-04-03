На полигоне Камхуд в ходе проведения двустороннего тактико-специального учения военнослужащие разведывательного подразделения Южного военного округа, дислоцированного в Армении, уничтожили диверсионные группы условного противника.

Совместно с подразделениями военной полиции разведчики отразили атаку и блокировали диверсионную группу условного противника, пытавшуюся проникнуть на военные объекты полевого лагеря, пишет пресс-служба Минобороны РФ.

В розыгрыше учебно-боевых действий применялись средства имитации, дымовые и сигнальные шашки, а также холостые боеприпасы.

В совместном учении было задействовано около 30 единиц военной техники, в том числе специальные бронемашины.

2. Артиллерийские подразделения военной базы Южного военного округа , дислоцированной в Армении, на полигоне Алагяз приступили к отработке новых методов управления огнем.

Артиллеристы проводят боевое слаживание взводов, батарей и дивизионов, во взаимодействии с мотострелковыми и танковыми подразделениями в сложной обстановке современного общевойскового боя в горной местности.

Особое внимание уделяется подготовке артиллеристов к ведению контрбатарейной борьбы с применением тактики «артиллерийской дуэли», мортирной стрельбы в горах, а также тренировкам в единой системе разведывательно-огневых (ударных) комплексов с использованием расчетов комплексов беспилотных летательных аппаратов.

В полевых условиях ракетчики и артиллеристы выполнят более 30 огневых задач с боевой стрельбой, а также проведут более 10 двусторонних тактических учений с боевой стрельбой.

В мероприятиях боевой подготовки подразделений ЮВО в Армении задействовано более 200 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, военной и специальной техники, в том числе комплексы беспилотной авиации.

3. Военнослужащие подразделения радиационной, химической, биологической (РХБ) защиты российской военной базы Южного военного округа, дислоцированной в Армении, выполнили аэрозольную маскировку военного аэродрома Эребуни в рамках тактико-специального учения.

Специалисты РХБ защиты поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 м, скрыв военные объекты, взлетно-посадочные полосы, средства оперативно-тактической и армейской авиации от средств поражения условного противника площадью более 5 га в диапазонах визуального, инфракрасного и радиолокационного видения.

Также подразделения РХБЗ ЮВО выполнили разведку и поиск зараженной местности, дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию личного состава и техники.

В тактико-специальном учении было задействовано около 200 единиц военной техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы ЮВО.