Наемники из РФ попали в окружение в Ливии: часть группировки уничтожена

14:20 16.04.2020   Россия

Крупная группировка боевиков Хафтара и ЧВК Вагнера попала в окружение на авиабазе к западу от Триполи. 

Как пишет группа Информационное сопротивление, об этом сообщил в Twitter пользователь Selvestor Vivat со ссылкой на журналиста из Туниса Мурада Тейеб.

По имеющейся информации в кольце на авиабазе Ватия оказались не менее 140 военных РФ, включая офицеров высокого ранга, а также несколько офицеров разведки ОАЭ и третьих стран.

«Москва, Франция, Египет ведут торг что бы спасти шкуры и головы высокопоставленных офицеров. Посредники Турция и Тунис», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что часть группировки пытались прорваться из окружения, в которое они попали на авиабазе к западу от Триполи. В результате огня группировка прорыва была полностью уничтожена.

Объявлено, что ливийская правительственная армия не ведет и не будет вести переговоры с террористами и их московскими союзниками.



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