Наемники из РФ попали в окружение в Ливии: часть группировки уничтожена
|14:20 16.04.2020
|Россия
Крупная группировка боевиков Хафтара и ЧВК Вагнера попала в окружение на авиабазе к западу от Триполи.
Как пишет группа Информационное сопротивление, об этом сообщил в Twitter пользователь Selvestor Vivat со ссылкой на журналиста из Туниса Мурада Тейеб.
По имеющейся информации в кольце на авиабазе Ватия оказались не менее 140 военных РФ, включая офицеров высокого ранга, а также несколько офицеров разведки ОАЭ и третьих стран.
«Москва, Франция, Египет ведут торг что бы спасти шкуры и головы высокопоставленных офицеров. Посредники Турция и Тунис», — говорится в сообщении.
Также сообщается, что часть группировки пытались прорваться из окружения, в которое они попали на авиабазе к западу от Триполи. В результате огня группировка прорыва была полностью уничтожена.
Объявлено, что ливийская правительственная армия не ведет и не будет вести переговоры с террористами и их московскими союзниками.
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