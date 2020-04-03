В Республике Дагестан с военнослужащими разведывательно-десантных и десантно-штурмовых подразделений полка морской пехоты Каспийской флотилии начался полевой сбор по тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке.

Военнослужащие совершают прыжки с парашютом с оружием и в полной экипировке, в любое время суток, в сложных метеорологических условиях, на различный рельеф местности, пишет пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Перед началом мероприятия все участники сбора прошли курс подготовки на воздушно-десантных комплексах, совершили свое первое десантирование с парашютных вышек, освоили порядок приземления и укладки парашютов.

В настоящий момент морские пехотинцы Каспийской флотилии приступили к практическим прыжкам с парашютом из вертолетов Ми-8 с высоты от 600 до 1500 м.

На заключительном этапе сбора состоится комплексное занятие, в ходе которого военнослужащим после десантирования предстоит вступить бой с условным противником, совершить марши на полигоны и провести боевые стрельбы.

Всего в рамках мероприятия военнослужащие десантно-штурмовых и разведывательных подразделений полка совершат около 1,5 тыс. учебно-тренировочных прыжков с парашютом. На сегодняшний день личный состав выполнил более 500 прыжков.

В соединениях и воинских частях Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа завершилась контрольная проверка за зимний период обучения. В рамках проверки впервые было проведено командно-штабное учение с отдельным полком морской пехоты во взаимодействии с отдельным береговым ракетным дивизионом «Бал».

Комплексной комиссией управления флотилии дана оценка уровню боевой выучки военнослужащих по всем предметам боевой подготовки, а также организации материально-технического обеспечения, состоянию вооружения, кораблей и военной техники.

Командиры воинских частей доложили командованию объединением о выполнении планов боевой подготовки за зимний период обучения и готовности к решению новых задач.

Кроме береговых частей проверялись и корабельные силы КФл. В частности, экипажи ракетных кораблей «Татарстан» и «Дагестан», успешно сдали зачёты на допуск личного состава к ракетно-артиллерийской боевой части и возможности выполнения комплекса ракетных и артиллерийских стрельб в летнем периоде обучения.