ПРАО "Запорожкран" работает над заказом по изготовлению ходовой части для козлового крана, который будет работать на верфи Chantiers de l’Atlantique в Сен-Назере (Франция).

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию запорожского предприятия. Высота крана составит 106 м, ширина пролета - 130 м, грузоподъемность - 1050 тонн.

"Совместно с материнской компанией Konecranes принимаются все необходимые меры по обеспечению безопасности и здоровья сотрудников и при этом выполнения всех контрактных обязательств на поставку оборудования своим заказчикам. Так, еще в конце 2019 компания Konecranes подписала контракт на поставку козлового крана "Голиаф" с верфью Chantiers de l'Atlantique. На "Запорожкране" изготавливается его ходовая часть", - проинформировали на предприятии.

Ввести кран в эксплуатацию планируют весной 2022 года.

Chantiers de l’Atlantique - французская судостроительная верфь, подразделение южнокорейской судостроительной группы STX Shipbuilding Group. Верфь находится в устье Луары. Это одна из крупнейших верфей в мире, строящая широкий спектр коммерческих, морских и пассажирских судов.

Ранее ПРАО "Запорожкран" была изготовлена ходовая часть для крана "Голиаф", который стал крупнейшим козловым краном, эксплуатируемым в странах Северной Европы. Этот кран был установлен на верфи Meyer Turku в Финляндии.

Также украинский завод отгрузил 79 портовых кранов для пятого по величине порта США - Вирджиния.

"Запорожкран" является крупнейшим в Восточной Европе заводом, где производят промышленные краны разного типа. В 2005-м собственником завода стал мировой лидер в области краностроения - финская корпорация Konecranes. 95% продукции завода идет на экспорт.