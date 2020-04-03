Крымский заповедник понизили в статусе, а площадь хозяйственного назначения в нем увеличили в 2,5 раза
|13:40 16.04.2020
|Крым
В границах Крымского природного заповедника (за исключением орнитологического участка «Лебяжьи острова») создана особо охраняемая природная территория (ООПТ) федерального значения — национальный парк «Крымский».
Об этом изданию КоммерсантЪ рассказали в управделами президента РФ.
Заповедный статус сохранили лишь за 30% территории парка, бывшего до этого крупнейшим заповедником на территории аннексированного полуострова.
Под зону хозяйственного назначения выделено 4,7% территории нацпарка вместо почти 20%, запланированных изначально. Вместе с тем в заповеднике эта зона занимала не более 2% площади.
Еще почти 16% территории нацпарка выделено под рекреацию.
Экологи, летом 2019 года обращавшиеся к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить реорганизацию заповедника, сообщили “Ъ”, что находят итоговый вариант зонирования нацпарка лучше первоначального. Вместе с тем они сожалеют, что статус заповедника был понижен. Президент крымской Академии наук Виктор Тарасенко считает, что победили «финансовые интересы», а не желание сохранить заповедную территорию.
Под зону хозяйственного назначения в нацпарке «Крымский» отвели не 7 тысяч га, как первоначально планировалось, а 1,6 тыс га (4,7% его территории). Об этом “Ъ” сообщили в управделами президента РФ.
Тздание пишет, что в нацпарк по постановлению правительства РФ от августа 2018 года была реорганизована территория Крымского природного заповедника (самый большой заповедник на полуострове). Управделами «с привлечением научных сотрудников ведущих институтов Республики Крым, а также специалистов Минприроды России» разработано положение о нацпарке «Крымский», установлен государственный надзор в области охраны и использования территории, проведены кадастровые и межевые работы, определены границы особо охраняемой природной территории.
Летом 2019 года крымские экологи назвали проект реорганизации Крымского природного заповедника в национальный парк «губительным для природы» полуострова.
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