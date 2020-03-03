Оккупанты хотят отправить в санатории Крыма 500 тысяч льготников

13:20 16.04.2020   Крым

Отправка в санатории льготников за счет бюджета может стать одной из мер поддержки курортной сферы в оккупированном Крыму. 

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил т.н. "глава республики" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«Мы примерно прикинули, чтобы попробовать до 500 тысяч крымчан - детей, пенсионеров и малообеспеченных - за бюджетный счет отправить в санатории в этом году, - сказал глава Крыма. - Мы дадим людям возможность отдохнуть и поправить здоровье, у кого не было возможности сделать это в обычное время. С другой стороны - мы поддержим курортную сферу».

По словам Аксёнова, туристическая отрасль в оккупированном Крыму является наиболее пострадавшей от ситуации с распространения коронавируса.

Владельцы крымских гостиниц прогнозируют крах своего бизнеса, если ограничительные меры на полуострове не будут сняты 1 июня. В настоящее время всем санаториям, пансионатам, частным отелям и гостиницам в Крыму запрещено принимать постояльцев.



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