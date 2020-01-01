Мираж стабильности на российском фондовом и валютном рынке окончательно развеялся на торгах в среду, 15 апреля.

Курс рубля, цены акций и государственных облигаций РФ снова покатились вниз вслед за нефтяными котировками на биржах Европы и США, пишет finanz.ru.

Доллар после снижения 9 дней подряд, самого продолжительного с 2013 года, подскочил на 3% и превысил отметку 75 рублей.

На 18.49 мск сделки с расчетом "завтра" заключаются по 75,18 рубля за доллар и 82,07 рубля за евро против 73 и 80,5 рубля соответственно на закрытии торгов вторника, 14 апреля.

Поводом для волны продаж в рубле стало новое крушение цен на нефть, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Июньский фьючерс на сорт Brent подешевел на 5,6% во вторник и еще 6,5% в среду, до 27,6 доллара за баррель. Контракты на WTI в Нью-Йорке обвалились на 14% за два дня и обновили минимумы с 2002 года - 19,3 доллара за бочку.

Физический рынок нефти чувствует себя еще хуже. Цена российского сорта Urals в Европе во вторник упала на 3,59 доллара, до 16,71 доллара за баррель, плотно закрепившись на уровнях 1990х.

Сделки ОПЕК+ по сокращению добычи на 9,7 млн баррелей в день «абсолютно недостаточно для балансировки рынка», где избыток предложения достигает 25% мирового производства, констатирует аналитик ClipperData Мэтт Смит.

К тому же соглашение, начнет работать только с мая. Пока же Саудовская Аравия продолжает заливать рынок дешевой нефтью, не демонстрируя желания прекращать ценовую войну. В понедельник государственная нефтяная компания Saudi Aramcо объявила, что оставляет в силе рекордные скидки на свои сорта для Европы (до 10-11 долларов к цене Brent), а также удваивает их для покупателей в Азии.

В среду стало известно, что Saudi Aramcо предлагает клиентам 3 месяца не платить за нефть и согласна отсрочку платежа, если он проходит через саудовские банки.

«Саудиты гасят рынок скидками», - говорит экс-трейдер дочки крупного российского банка. Это практически обнуляет доходы бюджета от экспортных пошлин на нефть и, что еще хуже, резко уменьшает выручку сырьевых экспортеров.

Низкие цены Urals валютный рынок начнет чувствовать в апреле-мае, когда на счета нефтяных компаний начнут поступать платежи, говорит главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. При этом надо учитывать, что пока спрос на валюту низкий, поскольку остановлен значительный объема импорта, добавляет он.

После отмены карантина импортеры вернутся на рынок, и во второй половине года доллар может улететь до 90-115 рублей, прогнозирует Райффайзенбанк. К концу недели доллар направится к отметке 80, прогнозирует Зварич из ПСБ.

Игроки рынка акций тем временем «закладывают риск существенного сокращения добычи и сжатия экономики», отмечает аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. Индекс МосБиржи по итогам торгов провалился на 5,05%, индекс РТС - на 7,62%. Полсотни крупнейших российских компаний в сумме подешевели на 9,1 млрд долларов.

Из акций ожидаемо проседает ТЭК и электроэнергетика, констатирует Емельянов: Татнефть (-8,5%), Роснефть (-7,7%), Лукойл (-7,6%), Интер РАО (-7,3%).

Следом дешевеет российский госдолг. Индекс RGBI, отслеживающий котировки ОФЗ, упал на 0,34 пункта, рекордно за месяц.

С 19 марта цены госбумаг росли, а доходности падали в надежде на сделку ОПЕК+ и резервы правительства. Среди всех долгов развивающих стран лишь российские ОФЗ продемонстрировали V-образную динамику. «Сейчас доходности длинных бумаг большинства GEM выше, чем у ОФЗ, несмотря на то, что в РФ ключевая ставка остается одной из самых высоких. В этой связи рынок ОФЗ станет последним, куда начнет возвращаться спрос нерезидентов», - предупреждает Райффайзенбанк.