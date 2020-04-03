Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжает тесно сотрудничать с Грузией и Украиной в Черноморском регионе.

Как заявил Столтенберг в ходе онлайн-пресс-конференции, кризис коронавируса затрагивает всех, однако проблемы безопасности остаются неизменными, пишет Грузия.Online.

Йенс Столтенберг отметил, что Россия продолжает поддерживать сепаратистов в Украине, а также что российские корабли представлены в Черном море.

«Россия продолжает поддерживать военное присутствие вблизи границы НАТО, в том числе на Черном море. Также мы видим, что Россия продолжает поддерживать сепаратистов в Украине. Наглядно видно значительное увеличение военного потенциала России на Крымском полуострове, а также присутствие российских кораблей в Черном море. Это проблемы безопасности, с которыми мы сталкивались до кризиса «Ковид -19», эти проблемы существуют и сейчас, и я думаю, что останутся и после преодоления кризиса. Это подтверждает, что НАТО должна быть в состоянии включиться в борьбу с коронавирусом, и в то же время выполнить основную задачу, возложенную на НАТО, — защитить союзников. Это то, что мы делаем сейчас. Мы увеличили присутствие НАТО в Черноморском регионе, например, в Румынии. НАТО продолжает тесно сотрудничать со странами-партнерами в Черноморском регионе, Грузией и Украиной. Кризис коронавируса затрагивает всех нас, но проблемы безопасности остаются прежними», — сказал Йенс Столтенберг.