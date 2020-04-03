Координатор «Кримської солідарності» отримав повторне застереження від російських силовиків / Фото

12:00 16.04.2020   Крым

У середу, 15 квітня, російські силовики повторно прийшли за місцем прописки в Білогірському районі Криму до координатора громадської ініціативи «Кримська солідарність» Мустафи Сейдалієва. 

Вперше застереження винесла прокуратура, вдруге – поліція, повідомляється на сторінці ініціативи в Facebook, пише Крим.Реалії.

«15 квітня, в другій половині дня, принесли застереження за адресою моєї прописки. Так як я не проживаю за цією адресою, співробітники опитали мою маму. Взявши свідчення, що я не проживаю за цією адресою, поїхали. У телефонній розмові я повідомив, щоб залишили в спокої батьків і якщо хочуть щось вручити або поговорити, я не ховаюся ні від кого», – прокоментував подію Сейдалієв.

Він уточнив, що вручення застережень він розцінює «як черговий факт тиску на кримськотатарський народ».

«Вказуючи в них, що за інформацією, яка є у правоохоронних органів, «ви є учасником або організатором незаконних заходів у період із 3 по 5 травня», вони тим самим звинувачують особу, якій вручають ці застереження. Ми – кримські татари, мусульмани, протягом шести років потрапляємо під звинувачення в порушеннях законів РФ. При цьому ніколи не робили і не зберемося робити те, в чому звинувачують наш народ і наших близьких», – повідомив Мустафа Сейдалієв.

Вперше російські силовики прийшли до Сейдалієва 27 березня.

27 березня співробітники підконтрольної Росії прокуратури Криму вручили кримському правозахиснику Абдурешиту Джеппарову застереження про неприпустимість участі в несанкціонованих акціях у період із 1 по 5 травня 2020 року.

У Нижньогірському районі Криму 26 березня російська поліція вручила застереження кримським татарам про неприпустимість участі в несанкціонованих акціях у період з 1 по 5 травня 2020 року.

Фото з сайту Крим.Реалії



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