ПрАТ “Українське Дунайське пароплавство” передало Збройним Силам України два несамохідні баржі (ліхтери) для випробувань вітчизняних крилатих ракет “Нептун”.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій. Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Бізнес Цензор.

“Українське Дунайське пароплавство передало ліхтери, що знаходяться на балансі підприємства і які, в силу істотного зносу не могли використовуватися за цільовим призначенням і перебували у відстої, для проведення військових навчань. Випробування протикорабельного ракетного комплексу РК-360 МЦ “Нептун” пройшли успішно. Це приклад ефективної співпраці Міністерства інфраструктури та Міністерства оборони”, – зазначив Криклій.

Міністр уточнив, що ці ліхтери були використані в якості мішеней під час випробувань протикорабельного ракетного комплексу РК-360 МЦ “Нептун” під час навчань на півдні Одеської області на державному випробувальному полігоні “Алібей”.

Під час стрільб комплексу крилатих ракет наземного базування “Нептун” була проведена перевірка тактико-технічних характеристик, зокрема, дальність і точність ураження морських цілей.

Комплекс крилатих ракет “Нептун” – розробка конструкторів державного підприємства “Державне Київське конструкторське бюро “ЛУЧ” у співпраці з іншими державними та приватними підприємствами оборонно-промислового комплексу України.

До складу ракетного комплексу “Нептун” входять універсальна самохідна пускова установка, транспортна машина для перевезення ракет, транспортно-заряджаюча машина і командно-штабний модуль.