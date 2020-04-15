В Европейском парламенте грозят России новыми санкциями за бездеятельность в ходе распространения пандемии COVID-19 на оккупированных территориях Крыма и Донбасса, а также считают необходимым поднимать вопрос ответственности РФ на уровне ООН.

Об этом в комментарии Guildhall заявила депутат Европейского парламента Раса Юкнявичене.

«Россия, оккупировавшая Крым и Донбасс, обязана, согласно международному праву защищать жизни и здоровье людей на оккупированных территориях. Если же население ОРДЛО и Крыма не получат медицинскую помощь и услуги со стороны РФ, если будет смертность, если они будут скрывать реальную ситуацию с COVID-19 на этих территориях, вся ответственность ляжет на господина Путина и его окружение», – заявила Раса Юкнявичене.

«Юристы могут дать квалифицированную оценку, но я считаю, что бездеятельность оккупационных властей в предоставлении медицинской помощи населению в ходе пандемии, может квалифицироваться, как военное преступление», – считает политик.

«Международное дипломатическое давление один из действенных инструментов, поскольку уже сейчас стоит угроза жизням людей, а решение в правовой плоскости займет больше времени. Международное сообщество обязано сигнализировать Кремлю, что такое нарушение международных обязательств со стороны РФ приведет к введению дополнительных санкций. Я считаю, что Франция и Германия, являющиеся непосредственными участниками Нормандского формата и имеющие прямой контакт с РФ, хорошо подходят для таких указаний российским властям», – отметила госпожа Юкнявичене.

«Имеет смысл также поднимать вопрос пандемии на оккупированных территориях Крыма и Донбасса на уровне ООН – это привлечет внимание к проблеме», – подытожила депутат Европарламента.