Європарламент критикує звільнення в Туреччині тисяч в’язнів, окрім політичних

10:45 16.04.2020   Турция

У Європарламенті розчаровані ухваленням закону в Туреччині, який дозволяє звільнити тисячі в’язнів із переповнених тюрем на тлі пандемії коронавірусу, окрім політичних опонентів влади.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявили постійний доповідач Європейського парламенту з питань Туреччини Начо Санчес Амор та голова делегації Європейського парламенту в спільному парламентському комітеті ЄС-Туреччина Сергій Лагодинський. 

"Законодавчі поправки турецького парламенту, які дозволяють звільнити 90 тисяч в'язнів, але виключаючи тих, хто ув'язнений за свою політичну діяльність та громадян, які перебувають у СІЗО, є великим розчаруванням", - сказано у заяві. 

У Європарламенті вважають, що турецькі правлячі партії вирішили свідомо піддати ризику життя журналістів, правозахисники та своїх політичних супротивників на тлі "смертельного захворювання COVID-19".

Європарламентарі наполягають, що ЄС та його держави-члени повинні на всіх рівнях зайнятись вирішенням цієї проблеми зі своїми турецькими колегами. 

Вони також закликають Європейський суд з прав людини прискорити необхідні вироки у справах громадян, ув'язнених і затриманих в Туреччині з політичних причин. 

Щоб стримати поширення коронавірусу в своїх тюрмах, парламент Туреччини у понеділок, 13 квітня, прийняв закон, який дозволяє десяткам тисячам ув'язнених тимчасово або достроково вийти на волю.

Під звільнення не потрапляють люди, засуджені за злочини, пов'язані з наркотиками, вбивствами, насильством щодо жінок і терористичні злочини.

Закон розкритикувала опозиція та правозахисні організації, оскільки за антитерористичними законами були засуджені журналісти, адвокати, політики та правозахисники.

За словами турецького міністра юстиції, серед в'язнів є 17 підтверджених випадків COVID-19, у тому числі три випадки смерті.



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