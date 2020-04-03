Окупаційна влада незаконно переслідувала громадян на тимчасово окупованій території Криму та затримала двох “українських розвідників”. Українська сторона закликає РФ звільнити усіх незаконно утримуваних.

Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Facebook Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим.

“ФСБ Росії повідомила про затримання в Криму „агентурної групи“ Головного управління розвідки МО України. Як стверджує ФСБ, до складу групи входила жінка-військовослужбовець ЗС РФ, яка нібито передавала відомості, які містять державну таємницю, українській стороні в 2017-2018 роках. А також громадянин України, який нібито працював на українську військову розвідку”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стосовно затриманих слідчим управлінням ФСБ Росії порушено кримінальні справи про державну зраду і шпигунство. “Громадянин України взятий під варту та відразу після арешту був етапований в Московське СІЗО Лефортово. Жінці, з урахуванням наявності у неї неповнолітніх дітей, судом обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту”, — йдеться у повідомленнні.

За твердженням ФСБ, інформація про діяльність затриманих була отримана в рамках розслідування справи Дениса Кашука, засудженого 6 квітня на три роки і вісім місяців за контрабанду і зберігання вибухових речовин, які він нібито зробив на замовлення української розвідки.

“Російська окупаційна влада вчергове вирішила вдатись до провокацій, спрямованих на дискредитацію України в очах світової спільноти. РФ має припинити порушення прав людини на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополь, зокрема незаконне переслідування громадян, та невідкладно звільнити усіх незаконно утримуваних громадян України, забезпечити повне дотримання зобов’язань РФ як держави-окупанта відповідно до міжнародного права”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, віце-прем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що у цей четвер або п’ятницю відбудеться черговий етап обміну утримуваними особами між Україною та Російською Федерацією.