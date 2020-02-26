"Засветившийся" в оккупированном Крыму завод "Пелла" спустил на воду два патрульных катера

11:40 16.04.2020   Россия

На территории судостроительного завода "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду двух патрульных катеров проекта 03160 типа "Раптор". 

Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.
 
В мероприятии приняли участие начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор ОАО "Пелла" Герберт Цатуров и труженики верфи.

Ожидается, что патрульные катера войдут в состав сил Балтийского флота в июне 2020 года. В настоящее время идет подготовка экипажей.

Патрульный катер проекта 03160 типа "Раптор": Разработчик проекта — КБ СЗ "Пелла". Район плавания — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от места убежища до 100 миль.

Длина — 16,9 м
Ширина — 4,1 м
Габаритная высота корпуса — ок. 3,5 м
Осадка — ок. 0,9 м
Экипаж — 3 чел.
Спецперсонал — 20 чел.
Скорость хода — 50 уз
Мощность — 1,692 кВт

Вооружение 

- Дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ):
- Калибр 14,5 мм;
- Дальность обнаружения цели 3000 м;
- Прицельная дальность стрельбы 2000 м;
- 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках
- Бронепанели класса "Бр4" по пулестойкости;
- Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм



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