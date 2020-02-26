На территории судостроительного завода "Пелла" состоялась торжественная церемония спуска на воду двух патрульных катеров проекта 03160 типа "Раптор".

Об этом сообщает sudostroenie.info со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.



В мероприятии приняли участие начальник Управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Владимир Тряпичников, генеральный директор ОАО "Пелла" Герберт Цатуров и труженики верфи.

Ожидается, что патрульные катера войдут в состав сил Балтийского флота в июне 2020 года. В настоящее время идет подготовка экипажей.

Патрульный катер проекта 03160 типа "Раптор": Разработчик проекта — КБ СЗ "Пелла". Район плавания — прибрежная зона морей, проливы, устья рек в свободный ото льда навигационный период в светлое и тёмное время суток с удалением от места убежища до 100 миль.

Длина — 16,9 м

Ширина — 4,1 м

Габаритная высота корпуса — ок. 3,5 м

Осадка — ок. 0,9 м

Экипаж — 3 чел.

Спецперсонал — 20 чел.

Скорость хода — 50 уз

Мощность — 1,692 кВт

Вооружение

- Дистанционно управляемый комплекс с гиростабилизированным оптико-электронным модулем (ГОЭМ):

- Калибр 14,5 мм;

- Дальность обнаружения цели 3000 м;

- Прицельная дальность стрельбы 2000 м;

- 2 пулемета 6П41 "Печенег" калибра 7,62 мм на вертлюжных установках

- Бронепанели класса "Бр4" по пулестойкости;

- Иллюминаторы с пулестойким стеклом толщиной 39 мм