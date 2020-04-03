В России из-за вспышки коронавируса среди строителей верфи развернули мобильный госпиталь

10:30 16.04.2020   Россия

В районе посёлка Междуречье Кольского района Мурманской области развёрнут аэромобильный госпиталь МЧС России для строителей Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. 

Решение было принято после обращение губернатора региона Андрея Чибиса в федеральный оперативный штаб, говорится в сообщении на официальном сайте правительства Мурманской области, передает sudostroenie.info.

Поводом для обращения послужило выявление случаев заболевания коронавирусом среди работников объекта, на котором задействовано порядка 11 тысяч человек. Решение принято на опережение, пояснил Андрей Чибис.

Позднее в ходе брифинга 15 апреля глава региона сообщил, что на промплощадке ЦСКМС было выявлено 206 случаев коронавируса. При этом тяжело больных нет, в 97% случаев заболевание протекает бессимптомно. "Оснований приостанавливать строительный процесс нет", – цитирует российское издание губернатора Мурманской области.

По словам Андрея Чибиса, вспышка зафиксирована на рабочей площадке подрядчика "Велесстрой". Работники компании в настоящее время находятся в изоляции.

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, ранее известный как Кольская верфь, строится в районе Белокаменки по заказу компании "Новатэк". Предполагается, что в центре будет вестись производство металлоконструкций (гравитационных платформ) и технологических модулей для производства сжиженного природного газа в рамках проекта "Арктик СПГ 2".



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