В Санкт-Петербурге от коронавируса скончался главный конструктор "Обуховского завода"
|09:40 16.04.2020
|Россия
На 71 году жизни скончался главный конструктор – начальник опытно-конструкторского бюро "Обуховского завода" Александр Рохлин.
Как уточняет Фонтанка, смерть наступила после "непродолжительной болезни". По предварительной информации, его близкие – жена и внучка – помещены в больницу на лечение, что в текущей обстановке указывает на возможное заражение коронавирусом, пишет Военное.РФ.
Александр Рохлин проработал на "Обуховском заводе" 36 лет, из которых 15 лет занимал должность главного конструктора.
К достижениям конструктора относят монтаж и сдачу в эксплуатацию пусковых установок 5П65, транспортно-пусковых контейнеров 5П81 стартовой позиции комплекса ПРО А-35 "Алдан", комплекса старт-стенда 17У12 и двух штатных СПУ 17У11 для многоразовой космической системы "Буран–Энергия" и др.
В 2010 году Александру Рохлину присвоили звание "Почетный машиностроитель".
"Обуховский завод" входит в состав концерна ВКО "Алмаз-Антей" и задействован в производстве зенитных ракетных систем.
По последним данным, в России число заразившихся коронавирусом превысило отметку в 24,4 тысячи человек, умерли 198 пациентов. Главный очаг – столичный регион, где за прошлые сутки диагноз подтвердился у 2046 человек.
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