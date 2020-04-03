Адвокат знайшов кримського політв'язня Ісмаїлова у колонії Башкортостану

09:20 16.04.2020   Крым

Федеральна служба виконання покарань РФ відповіла на запит адвоката Едема Семедляєва про політв'язня Рустема Ісмаїлова, місцезнаходження якого було невідомо після його етапування з ростовського СІЗО.

Про це в Facebook повідомляє Кримська солідарність, пише Укрінформ.

«15 квітня 2020 року адвокат Едем Семедляєв отримав відповідь на свій адвокатський запит про точне місце перебування політв'язня Рустема Ісмаїлова. Раніше він звернувся з відповідним документом в Управління федеральної служби виконання покарань Росії по Республіці Башкортостан», - йдеться у повідомленні.

За словами адвоката, Рустем Ісмаїлов перебуває в Башкортостані, у виправній колонії №2 м. Салават.

«Сьогодні надійшла відповідь на мій запит з ФСВП Республіки Башкортостан про те, що Ісмаїлова Рустема 7 квітня 2020 року було переведено до виправної колонії №2 міста Салават. До цього він перебував у СІЗО-1 міста Уфи. Потім перебував у лікувальному закладі і 7 квітня переведений до ВК-2 міста Салават», - прокоментував Семедляєв.

Він також повідомив, що після прибуття кримського татарина по етапу в Башкортостан, на нього було накладено дві догани та одне видворення в штрафний ізолятор.

«Згідно з інформацією, наданою адміністраціями ФКЛПЗ РБ (Федеральний казенний лікувально-профілактичний заклад по Республіці Башкортостан - ред.) і ФКУ ВК-2, ... на засудженого (Ісмаїлова - ред.) були накладені дисциплінарні стягнення за порушення встановленого порядку відбування покарання у вигляді 2 доган і 1 видворення в штрафний ізолятор», - цитує документ Кримська солідарність.

На початку квітня 2020 р. дружина фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» Фатма Ісмаїлова звернулася до омбудсменів України і Росії з метою встановлення місцезнаходження її чоловіка Рустема Ісмаїлова після його етапування, яке почалося більше ніж два місяці тому.

Як повідомлялось, в кінці січня 2020 року фігуранти першої сімферопольської групи "справи Хізб ут-Тахрір" були етаповані з ростовського СІЗО в Башкортостан. Адвокати підтвердили прибуття до виправних колоній м. Салават всіх фігурантів цієї справи, крім Рустема Ісмаїлова.

12 жовтня 2016 року було затримано фігурантів першої сімферопольської групи «справи Хізб ут-Тахрір», серед яких були Айдер Саледінов, Рустем Ісмаїлов, брати Узеїр і Теймур Абдуллаєві та Еміль Джемаденов. Південним окружним військовим судом м. Ростов-на-Дону вони були засуджені до термінів від 12 до 17 років колонії суворого режиму. 24 грудня 2019 року ВС РФ в апеляції пом'якшив вирок на пів року кожному обвинуваченому.



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