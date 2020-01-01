Российский крейсер "Москва" собираются вернуть в строй до 9 мая
|13:00 16.04.2020
|Севастополь
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" вернется в строй уже к Дню Победы – 9 мая.
Как сообщил сайт Mil.Press FlotProm, об этом в среду, 15 апреля, сообщают Известия со ссылкой на источники в Минобороны РФ.
По словам собеседников издания, ранее предполагалось, что корабль совершит первый выход в море после ремонта в середине мая.
37-летний флагманский корабль Черноморского флота проходит ремонт с восстановлением походной готовности на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Основное внимание, по информации источников Mil.Press FlotProm, уделили ремонту главной энергетической установки, в том числе газотурбогенераторов, редукторов, топливной аппаратуры, газоходов маршевых газотурбинных двигателей и других элементов ГЭУ.
О масштабной модернизации "Москвы" на "Звездочке" по примеру однотипного "Маршала Устинова" речи пока не идет: нет средств. Соответствующее решение могут принять позднее.
"Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164. Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали.
Водоизмещение "Атлантов" – 11 380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК "Оса-М", торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.
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