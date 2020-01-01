Российский крейсер "Москва" собираются вернуть в строй до 9 мая

13:00 16.04.2020   Севастополь

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" вернется в строй уже к Дню Победы – 9 мая. 

Как сообщил сайт Mil.Press FlotProm, об этом в среду, 15 апреля, сообщают Известия со ссылкой на источники в Минобороны РФ.

По словам собеседников издания, ранее предполагалось, что корабль совершит первый выход в море после ремонта в середине мая. 

37-летний флагманский корабль Черноморского флота проходит ремонт с восстановлением походной готовности на 13-м судоремонтном заводе в Севастополе. Основное внимание, по информации источников Mil.Press FlotProm, уделили ремонту главной энергетической установки, в том числе газотурбогенераторов, редукторов, топливной аппаратуры, газоходов маршевых газотурбинных двигателей и других элементов ГЭУ. 

О масштабной модернизации "Москвы" на "Звездочке" по примеру однотипного "Маршала Устинова" речи пока не идет: нет средств. Соответствующее решение могут принять позднее. 

"Москва" – головной ракетный крейсер проекта 1164. Введен в эксплуатацию в 1983 году под именем "Слава". В 1996 году над кораблем взяло шефство правительство Москвы, после чего его переименовали. 

Водоизмещение "Атлантов" – 11 380 тонн при длине 186 метров и максимальной ширине 20,8 метра. Корабли способны развивать скорость до 34 узлов. Экипаж – 510 человек. Основное ударное вооружение крейсера – 16 пусковых установок ракет П-1000 "Вулкан". Помимо этого он оснащен артиллерией, ракетными средствами ПВО, ЗРК "Оса-М", торпедными аппаратами и реактивными установками для ведения огня глубинными бомбами.



Ще на цю тему:

18:20 19.03.2020
Количественный состав подводного флота ВМФ России может возрасти до 80 субмарин
09:45 16.03.2020
Чорноморський флот Росії у найближчі 2 роки буде посилено 2-ма багатоцільовими корветами
20:45 18.02.2020
Послужит без серьезной модернизации: На основательный ремонт крейсера "Москва" нет денег
11:11 30.12.2019
РФ під Новий рік продовжує нарощувати угруповання кораблів в Чорному морі
16:00 23.12.2019
Судно "Эпрон" приняло участие в подъеме со дна Черного моря фрагментов военного самолета
18:30 17.12.2019
Водолазы ЧФ готовят затонувшую подлодку к буксировке из бухты Севастополя
21:20 09.12.2019
Севастопольский учебный центр оккупантов выпустил курс военных водолазов
14:15 29.11.2019
Корабли Черноморского флота в 2019 году совершили более 50 заходов в порты иностранных государств
14:00 29.11.2019
На Черноморском флоте полотнище боевого знамени заменили на новый образец / Видео
14:30 25.11.2019
Экипаж гидрографического судна ЧФ «Донузлав» возвращается в Севастополь из дальнего похода
10:30 25.11.2019
В следующем году лайнер "Князь Владимир" совершит тестовый рейс в Абхазию
19:45 05.11.2019
ВМФ: Дизель-электрические подводные лодки ЧФ отремонтируют "по-новому" / Фото
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
17:00 16.04.2020
ЮВО: Разведчики российской военной базы в Армении отбили атаку условных диверсантов
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 16.04.2020
65% грецьких готелів готуються до банкрутства через епідемію коронавірус
09:41 15.04.2020
У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
17:00 14.04.2020
СМИ: Греческий Кипр отложил буровые работы в морской зоне из-за Covid-19
10:20 14.04.2020
Греція стурбована мігрантами, які збираються на турецькому березі
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 14.04.2020
Ексміністра оборони Грузії посадили на п'ять років за штурм парламенту - ЗМІ
12:20 14.04.2020
МВФ: Правительство Грузии будет выплачивать компенсацию потерявшим работу из-за коронавируса
14:21 13.04.2020
В Грузии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266
09:50 13.04.2020
Кораблі НАТО відвідали порт Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 15.04.2020
У Молдові через коронавірус скасували Парад перемоги
17:45 13.04.2020
Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
Всі новини країни
Россия Россия
15:20 16.04.2020
Морпехи Каспийской флотилии проводят полевой сбор по тактико-специальной и воздушно-десантной подготовке
14:40 16.04.2020
Российский истребитель устроил провокацию в небе над Средиземным море
14:20 16.04.2020
Наемники из РФ попали в окружение в Ливии: часть группировки уничтожена
11:40 16.04.2020
"Засветившийся" в оккупированном Крыму завод "Пелла" спустил на воду два патрульных катера
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:20 16.04.2020
Уряд Румунії змінив правила для вірян і церков на Великдень
08:20 16.04.2020
COVID-19: Грузия и Румыния решили продлить чрезвычайное положение
14:45 15.04.2020
Два літаки Іл-76 ЗС України доставили до Румунії медичний вантаж з Китаю
12:30 15.04.2020
У Румунії з церквами домовилися, як святкувати Великдень в умовах карантину
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 16.04.2020
Європарламент критикує звільнення в Туреччині тисяч в’язнів, окрім політичних
10:45 15.04.2020
Турецькі науковці завершили перший етап розробки вакцини проти Covid-19
12:40 14.04.2020
Суда в порты Турции будут заходить после санитарного контроля
17:30 13.04.2020
Турецький університет надав допомогу Україні у боротьбі з COVID-19
Всі новини країни
Украина Украина
18:00 16.04.2020
Самолеты и подлодка ЧФ оккупантов отработали нанесение ракетного и бомбового ударов
17:40 16.04.2020
Монастырь в Севастополе закрылся на карантин из-за паломника с коронавирусом
17:20 16.04.2020
Процес обміну полоненими завершено у другій локації біля Щастя
16:40 16.04.2020
Глави МЗС п'яти країн, чиї громадяни загинули в літаку "МАУ", запевнили, що продовжують обстоювати повне й незалежне розслідування авіакатастрофи
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд