Імама Длявера Халілова викликали в російську прокуратуру Совєтського району окупованого Криму для дачі пояснень та вручення постанови про адмінпорушення за частиною 4 статті 5.26 КоАП Росії (незаконна місіонерська діяльність).

Про це активістам «Кримської солідарності» повідомив адвокат Еміль Курбедінов, пише Крим.Реалії.

Адвокат клопотав про надання перекладача в зв'язку з тим, що Длявер Халілов не в повній мірі володіє російською мовою. У зв'язку з цим розгляд в прокуратурі було відкладено, клопотання про перекладача задоволене.

«Сьогодні на прохання імама ми прибули в прокуратуру Совєтського району. Халілов Длявер – місцевий імам мечеті. Звісно ж, ми всі бачимо таку тенденцію, що з'явилася в Криму: притягнення мусульман за незаконну місіонерську діяльність. Про яку місіонерську діяльність може йтися, коли імам всередині мечеті для мусульман проводить обов'язкову п'ятничну хутбу і проводить п'ятничну молитву в культовому ісламському спорудженні? Це не що інше як дискримінація за релігійною ознакою. Розділяти мусульман на «правильних» і «неправильних», визначити над «правильними» мусульманами якогось там голову і щоб тільки він вирішував – хто може молитися, хто може проводити обряди ісламські і так далі», – зазначив Еміль Курбедінов.

Адвокат заявив про намір передати цю інформацію в міжнародні органи.

Курбедінов розповів, що процедуру складання протоколу у справі імама Халілова призначили на завтра, незважаючи на письмову заяву адвоката, в якому він вказав, що буде зайнятий у судових процесах в інших справах.

Раніше російська прокуратура Алушти порушила адміністративну справу відносно імама релігійної громади «Алушта» Юсуфа Аширова за «незаконну місіонерську діяльність».

До цього російська прокуратура Криму порушила адміністративну справу проти сімферопольського імама Расима Дервішева. Згідно з постановою, правопорушення полягало в проведенні п'ятничної проповіді і намазу. Підконтрольний Росії Мировий суд Сімферополя оштрафував Дервішева на п'ять тисяч рублів за «незаконну місіонерську діяльність».