COVID-19: Грузия и Румыния решили продлить чрезвычайное положение
|08:20 16.04.2020
|Румыния
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство страны собирается продлить до 10 мая чрезвычайное положение, которое ввели из-за пандемии коронавируса.
Гахария заявил, что в скором времени он вместе с президентом обратится в парламент с просьбой продлить чрезвычайное положение, пишет НВ.
По его словам, эти шаги необходимы, чтобы не перейти на новый этап распространения вируса.
Также правительство на десять дней запретит въезд и выезд из четырех городов: Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.
Кроме того, в Румынии президент Клаус Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения еще на месяц до 15 мая, сообщает Hotnews.ro.
«Совершенно очевидно, что мы боремся с эпидемией, которую чрезвычайно трудно контролировать», — сказал он.
По словам Йоганниса, продолжение чрезвычайного положения необходимо, чтобы принять эффективные меры по борьбе с пандемией COVID-19.
По состоянию на вторник, 14 апреля в Грузии подтвердили 296 случаев коронавируса, среди них три летальные. В Румынии подтвердили 6879 случаев инфицирования, среди них 346 летальные.
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