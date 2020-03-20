Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что правительство страны собирается продлить до 10 мая чрезвычайное положение, которое ввели из-за пандемии коронавируса.

Гахария заявил, что в скором времени он вместе с президентом обратится в парламент с просьбой продлить чрезвычайное положение, пишет НВ.

По его словам, эти шаги необходимы, чтобы не перейти на новый этап распространения вируса.

Также правительство на десять дней запретит въезд и выезд из четырех городов: Тбилиси, Батуми, Кутаиси и Рустави.

Кроме того, в Румынии президент Клаус Йоханнис подписал указ о продлении чрезвычайного положения еще на месяц до 15 мая, сообщает Hotnews.ro.

«Совершенно очевидно, что мы боремся с эпидемией, которую чрезвычайно трудно контролировать», — сказал он.

По словам Йоганниса, продолжение чрезвычайного положения необходимо, чтобы принять эффективные меры по борьбе с пандемией COVID-19.

По состоянию на вторник, 14 апреля в Грузии подтвердили 296 случаев коронавируса, среди них три летальные. В Румынии подтвердили 6879 случаев инфицирования, среди них 346 летальные.