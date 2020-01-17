На сегодня ажиотажа или проблем с продуктами питания в оккупированном Крыму нет.

Об этом рассказал председатель Совета министров оккупированного Крыма Юрий Гоцанюк, пишут Новости Крыма.

"На сегодня ажиотажа или проблем с продуктами питания – ценовой ситуацией или объемом рынка нет. Достаточно товаров у нас на складских помещениях. Запас большой – до 30 дней. И ценовая политика стабильна", – сказал Юрий Гоцанюк.