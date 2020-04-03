Православна церква Московського патріархату в Україні (УПЦ МП) закликає вірян відвідувати богослужіння в умовах карантину, тоді як Російська православна церква (РПЦ) в самій РФ дає вказівки прихожанам максимально дотримуватися карантину і самоізолюватися.

Такі дії РПЦ слід розглядати як диверсію, спрямовану на погіршення епідеміологічної ситуації в нашій країні, повідомляє "Духовний фронт України", передає Укрінформ.

Як зазначається у публікації, під час Вербної неділі у храмах УПЦ МП відбувалися служби з масовою участю прихожан, що в умовах нинішньої епідеміологічної ситуації створює серйозну додаткову загрозу поширення інфекції.

"Останнім часом служителі РПЦвУ неодноразово публічно закликали своїх прихожан ігнорувати норми карантину, відвідувати богослужіння і причащатися. І як наслідок таких дій, наприклад, в Києво-Печерській лаврі вже 90 заражених на коронавірус і 2 померлих від цієї хвороби", - йдеться у публікації.

Водночас, як наголошується, за інформацією від священнослужителів УПЦ МП, які живуть на тимчасово окупованій території Донецької області, в самій Росії Данилів монастир, що є резиденцією московського патріарха Кирила, 8 квітня розіслав циркуляр по всіх російських митрополіях та єпархіях із закликом утриматися від масових заходів на релігійні свята, в тому числі Великдень. Проводити богослужіння можна лише за участю духовенства та парафіяльних співробітників із обов’язковим роз’ясненням парафіянам заяви Кирила про необхідність добровільного затвора (дотримуватися норм самоізоляції та карантину).

При цьому в рекомендаціях до цього циркуляру йдеться: "Керуючись благословенням святійшого патріарха, духовенству - закликати парафіян до домашньої молитви до зняття обмежень, запроваджених владою. Це стосується, в тому числі, днів Страсної седмиці і свята святого Великодня".

Як зазначив предстоятель РПЦ, прихожан закликають понести ці "тимчасові труднощі заради збереження життя і здоров’я наших ближніх".

На підтвердження священнослужителі з тимчасово окупованих територій надали зазначений циркуляр, який надійшов наприкінці минулого тижня до Шахтинської єпархії РПЦ. При цьому вони зазначили, що цей циркуляр не надходив у УПЦ МП, а був лише розісланий по території Росії та окупованого Криму.

"Такі подвійні стандарти РПЦ – на території України прихожан РПЦвУ закликати до відвідування богослужінь в умовах карантину, а в самій Росії давати вказівки максимально дотримуватися карантину і самоізолюватися – слід розглядати як диверсію, спрямовану на погіршення епідеміологічної ситуації в нашій країні", - підсумовується у публікації.

Як повідомляли ЗМІ, Російська православна церква (РПЦ) 10 квітня рекомендувала вірянам на тлі пандемії коронавірусу SARS-CoV-2 утриматися від відвідування храмів під час Страсного тижня, в день святкування Великодня 19 квітня і протягом всього великоднього періоду (40 днів, включаючи день світлого Воскресіння і свято Вознесіння Господнього). Замість цього православних християн в Росії закликали молитися вдома.

13 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що Києво-Печерська лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин. За даними Кличка, загальна кількість хворих на коронавірус священнослужителів у лаврі становить близько 90 осіб.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 квітня в Україні 3764 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 108 летальних, 143 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 392 нові випадки.