Фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Ісмаїлова етапували в колонію Башкортостану
|20:21 15.04.2020
|Крым
У вівторок, 7 квітня, фігуранта першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустема Ісмаїлова перевели у ВК-2 міста Салават. До цього він перебував у СІЗО-1 м. Уфи.
Про це повідомляє "Кримська солідарність", передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.
"Сьогодні прийшла відповідь на мій запит з ФСВП Республіки Башкортостан про те, що Ісмаїлов Рустем 7 квітня 2020 був переведений у виправну колонію №2 міста Салават. До цього він перебував у СІЗО-1 міста Уфи. Потім перебував в лікувальному закладі і 7 квітня був переведений у ВК-2 міста Славута", - розповів адвокат Едем Семедляєв.
Відзначається, що на засудженого вже були накладені дисциплінарні стягнення за порушення встановленого порядку відбування покарання у вигляді 2 доган і 1 видворення у штрафний ізолятор.
Нагадаємо, що 12 жовтня 2016 року російські силовики в результаті масових обшуків в с. Строганівка Сімферопольського району затримали п'ятьох представників корінного кримськотатарського народу - Узеіра Абдуллаєва, Теймура Абдуллаєва, Рустема Ісмаїлова, Еміля Джемаденова і Айдера Саледінова. Їх звинуватили в участі, забороненої на території Російської Федерації організації "Хізб ут-Тахрір". Їм інкримінували статтю 205.5 Кримінального Кодексу РФ ( "організація діяльності терористичної організації і участь в ній").
18 червня 2019 Північно-Кавказький окружний військовий суд РФ виніс вироки фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Теймура Абдуллаєва засудили до 17 років колонії суворого режиму з обмеженням свободи на термін 1 рік і 6 місяців, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Узеіра Абдуллаєва - до 13, Айдера Саледінова та Еміля Джемаденова - до 12 років.
24 грудня 2019 року Верховний суд в Москві скоротив терміни ув'язнення фігурантам сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" на 6 місяців.
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