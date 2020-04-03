В Офисе президента Украины заявили, что очередной этап обмена политзаключенных между Украиной и РФ действительно готовится. Сейчас идут последние согласования по списку и по логистике, а само освобождение будет происходить в ближайшее время.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Сообщаем, что очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц действительно готовится. Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время. Дата постоянно уточняется", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у журналистов появилась информация о том, о том, что обмен идет уже сейчас. Но это не соответствует действительности.

"К большому сожалению, взаимное освобождение сложное и требует дополнительных согласований. К тому же на этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", - добавили в ведомстве.