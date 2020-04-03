Экипажи морских тральщиков оккупационного флота «Иван Голубец» и «Железняков» провели тактическое учение. В ходе учения моряки тренировались ставить мины, пользоваться тралами. А также экипажи провели тренировку по борьбе за живучесть корабля.

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

Учения тральщиков проводились в два этапа. На первом этапе экипажи морских тральщиков провели тренировку экстренного приготовления кораблей к бою и походу. Также моряки отработали алгоритм действий при возникновении пожара в отсеке или поступления забортной воды через пробоину.

На втором этапе учений моряки сначала выполнили постановку учебных мин. А затем поиск и выборку морских мин условного противника с использованием глубоководных контактных и неконтактных тралов.