Наталья Пеньковская, так называемая «глава» крымского «роспотребнадзора» хочет провести инициативу, запрещающую медикам работать в нескольких медучреждениях.

На заседании так называемого «оперативного штаба» она озвучила данную идею, и «глава» Крыма Сергей Аксенов ее поддержал, передает Флот2017.

По мнению Пеньковской, необходимо запретить медикам работать по совместительству, чтобы «максимально исключить занос инфекции в медучреждения».

«Частные клиники находятся в режиме оказания экстренной медицинской помощи, но постепенно они будут входить в свою рабочую обстановку. Но в связи с тем, что часть медработников совмещают работу в нескольких медицинских учреждениях, я буду готовить предложения, чтобы они находились на основном месте работы без совместительства, чтобы максимально исключить занос инфекции в медучреждения», — сказала Пеньковская.