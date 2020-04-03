Оккупационный режим запрещает медикам работать по совместительству
|19:21 15.04.2020
|Крым
Наталья Пеньковская, так называемая «глава» крымского «роспотребнадзора» хочет провести инициативу, запрещающую медикам работать в нескольких медучреждениях.
На заседании так называемого «оперативного штаба» она озвучила данную идею, и «глава» Крыма Сергей Аксенов ее поддержал, передает Флот2017.
По мнению Пеньковской, необходимо запретить медикам работать по совместительству, чтобы «максимально исключить занос инфекции в медучреждения».
«Частные клиники находятся в режиме оказания экстренной медицинской помощи, но постепенно они будут входить в свою рабочую обстановку. Но в связи с тем, что часть медработников совмещают работу в нескольких медицинских учреждениях, я буду готовить предложения, чтобы они находились на основном месте работы без совместительства, чтобы максимально исключить занос инфекции в медучреждения», — сказала Пеньковская.
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