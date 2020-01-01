16 апреля наблюдательный совет НАК "Нафтогаз України" рассмотрит предложение о выдвижении претензий "Газпрому" на общую сумму $17,3 млрд.

Об этом сообщил в Facebook исполнительный директор НАК Юрий Витренко, передает Гордон.



"Нафтогаз" планирует обратиться в антимонопольные органы Евросоюза и международные арбитражи, что предусмотрено новым транзитным контрактом. Претензии украинской компании должны заставить россиян пойти на уступки, полагает Витренко.



"Может понадобиться заставить "Газпром" делать вещи, которые не отвечают интересам Кремля. Например, предоставлять возможность покупателям своего газа получать его на границе Россия – Украина. Разблокировать транзит газа из Средней Азии. Предлагать независимым газодобытчикам в России так называемые свопы для экспорта их газа через "Газпром". Уже не говоря о чувствительности темы компенсаций за "Росукрэнерго", – написал он.



В случае успеха Украина сможет значительно увеличить доходы от транзита газа, снизить стоимость импортного газа, что уменьшит расходы населения, получить финансирование на секьюритизацию транзита, а в будущем – предоставлять услуги по транспортировке водорода, отметил исполнительный директор.



Витренко считает реальными шансы реализовать все возможности для получения $17,3 млрд, если Украина проявит политическую волю.



20 декабря 2019 года в Минске представители Украины, РФ и Еврокомиссии достигли окончательной договоренности о транзите российского газа. Министр энергетики России Александр Новак сообщил, что российская и украинская стороны договорились обнулить взаимные претензии по судебным искам с 1 января. "Газпром" выплатил Украине почти $3 млрд по решению Стокгольмского арбитража.



30 декабря тогдашний премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что НАК "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа согласно европейским правилам на пять лет с возможностью продления на 10 лет на аналогичных условиях. Минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³.



Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение действия пятилетнего контракта Украина получит более $7 млрд.

