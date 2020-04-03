З'явилося відео затримання нібито українських шпигунів в окупованому Криму, які, за даними Федеральної служби безпеки Росії, готували диверсії.

Відео опублікували місцеві ЗМІ, передає РБК-Україна.

На відео зафіксовано затримання військовослужбовця Збройних сил Росії, яку підозрюють у наданні українській розвідці відомостей, що становлять державну таємницю. Також на відео показують суд нібито над українським громадянином, якого звинувачують у шпигунстві. Крім того, на запис потрапило вилучення з криївки, по всій видимості, саморобних вибухових пристроїв.

Як вважає російське слідство, спецоперації нібито організував начальник підрозділу ГУР Міноборони в Херсоні Олег Ахмедов. Відносно фігурантів Слідчим управлінням ФСБ Росії відкриті кримінальні справи про "державну зраду і шпигунство".

Зазначимо, сьогодні стало відомо, що у Криму затримали двох осіб за підозрою в шпигунстві на користь України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно колишнього прокурора Криму, який звинувачується в державній зраді.