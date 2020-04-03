У аннексированном Криму Федеральна служба безпеки Російської Федерації затримала двох людей за підозрою в шпигунстві на користь України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За даними ФСБ, затриманими виявилася військовослужбовець РФ, а також громадянин України.

"На території республіки Крим припинено діяльність головного управління розвідки міністерства оборони України, спрямовану на організацію і здійснення диверсійно-терористичних актів, викрадення відомостей, що містять державну таємницю і вербування російських громадян", - повідомили в російській спецслужбі.

Громадянці Росії суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у зв'язку з наявністю неповнолітніх дітей, українця взяли під варту.

Нагадаємо, вчора Служба безпеки України затримала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, якого звинувачують у роботі на ФСБ Російської Федерації, а також у підготовці вбивства добровольця Адама Осмаєва.

Також повідомлялося, що агент ФСБ намагався проникнути в бойову бригаду Збройних сил України. Росіянин більше року перебував в Україні як біженець і намагався влаштуватися на службу в ЗСУ.